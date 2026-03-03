Financial Times Hamaney suikastının perde arkasını yazdı

Financial Times, ABD-İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a yönelik saldırılarında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik operasyonun perde arkasını yazdı.

Konuya aşina iki kişiye göre, Tahran'daki neredeyse tüm trafik kameraları yıllardır hacklenmişti; görüntüler şifrelenerek Tel Aviv ve İsrail'in güneyindeki sunuculara aktarılıyordu. Kameralardan biri özellikle kullanışlı bir açıya sahipti. Kaynaklardan birinin söylediğine göre bu kamera, görevlilerin kişisel araçlarını nerelere park etmeyi tercih ettiklerini belirlemeye imkan tanıyor ve sıkı şekilde korunan yerleşkenin sıradan bir bölümünün işleyişine dair bir pencere açıyordu.

Karmaşık algoritmalar, bu güvenlik görevlilerine ait dosyalara ayrıntılar ekledi. Bu dosyalarda adresleri, görev saatleri, işe giderken kullandıkları güzergahlar ve en önemlisi genellikle kimi koruyup taşıdıkları bilgileri yer alıyordu. Böylece istihbarat görevlilerinin "yaşam örüntüsü" dediği tablo oluşturuluyordu.

"CEP TELEFONLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

Bu bilgiler, Hamaney'in suikastına giden yolu hazırlayan ve yıllara yayılan bir istihbarat kampanyasının parçasıydı. Gerçek zamanlı veri sağlayan bu kaynak, yüzlerce farklı istihbarat akışından yalnızca biri, İsrail ve CIA'in 86 yaşındaki Hamaney'in öldürüldüğü sabah tam olarak saat kaçta ofisinde olacağını ve yanında kimlerin bulunacağını belirlemesinin tek yolu değildi.

Ayrıca İsrail'in Pasteur Caddesi yakınındaki yaklaşık bir düzine cep telefonu baz istasyonunun bazı bileşenlerini devre dışı bırakabilmiş olması da tek başına belirleyici değildi. Bu müdahale, arandıklarında telefonların meşgul görünmesine yol açmış ve Hamaney'in koruma ekibinin olası uyarıları almasını engellemişti.

"TAHRAN'I KUDÜS'Ü BİLDİĞİMİZ GİBİ BİLİYORDUK"

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısı başlamadan çok önce, "Tahran'ı Kudüs'ü bildiğimiz gibi biliyorduk" diyen bir mevcut İsrailli istihbarat yetkilisi, "Bir yeri büyüdüğünüz sokağı bilir gibi bildiğinizde, yerinden oynayan tek bir şeyi bile fark edersiniz" ifadelerini kullandı.