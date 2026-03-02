İbrahim Yıldız'ın ablasından yürek burkan paylaşım

17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti.

Son saatlerde Yıldız'ın ablası Ela Altınay'dan yürek burkan bir paylaşım geldi.

Altınay, kardeşinin mezarının evlerinden göründüğü bir kareyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Hayırlı sabahlar birtanem; sabahın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ne derdik hep? "Buraya defnedilen çok şanslı" ve bu mümkün değil... Seni salondan izleme fırsatı veren Rabbime hamdolsun. Babamızdan Allah razı olsun. Babacığım ne yaptı etti, seni bize yakın etti. Rahmetin bol olsun.