        Haberler Gündem Son dakika! Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı! Bakanlıktan açıklama

        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

        Bolu Belediyesine yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 08:08
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, hakkında tutuklama kararı verilen Tanju Özcan'ı Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkında "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 47'inci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

