Mahkeme, Trump'ın tarife iadesini erteleme talebini reddetti

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili hükmünün ardından ithalatçı firmaların davanın kesinleştiği gerekçesiyle sunduğu "mahkeme emrinin derhal çıkarılması" talebi üzerine kararını açıkladı.

Buna göre, ithalatçıların Uluslararası Ticaret Mahkemesinin aylar önceki iade kararının yürürlüğe girmesi yönündeki talebi haklı bulundu.

Trump yönetiminin gümrük vergilerinin iadesini durdurma veya ertelemeye yönelik cuma günü yaptığı karşı başvuru ise reddedildi.

Böylelikle mahkeme emrinin derhal çıkarılmasına hükmedilerek, gümrük vergisi iadelerinin önü açılmış oldu.

REKLAM

YÜKSEK MAHKEME "YASA DIŞI" BULMUŞTU

Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında yürürlüğe koyduğu tarifeler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs 2025'te açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.