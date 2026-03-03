Canlı
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli EYT yasası ile 2,6 milyon kişi emekli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        EYT yasası ile 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girdiği 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar 2,6 milyon kişi yaş şartını doldurmadan emekli oldu. Söz konusu sürede ayrıca 660 bin kişi ise EYT'den yararlanmaksızın yaş şartını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Üç yılda yaşlılık aylığı bağlananların sayısı 3,3 milyon kişiye ulaştı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 03.03.2026 - 07:02 Güncelleme:
        EYT'den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Yaş dışındaki koşulları yerine getirenlerin emekli olmalarının önü açıldı. EYT yasası 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) verilerine göre, söz konusu tarihten 31 Aralık 2025 tarihine kadar yaşlılık aylığı başvurusunda bulunan yaklaşık 2,6 milyon kişiye, EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı olmadan yaşlılık aylığı bağlandı. Bu süreçte ayrıca yaş şartını tamamlayan yaklaşık 660 bin kişiye de yaşlılık aylığı bağlandı. Böylece, yaş dahil tüm koşulları yerine getirenler ile birlikte üç yıllık dönemde yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 3,3 milyona ulaştı.

        2025’TE SSK’LI 350 BİN KİŞİYE YAŞLILIK AYLIĞI

        2025 yılında 4/1-a (SSK) kapsamında 350.405 kişiye yaşlılık, 8.828 kişiye malullük aylığı bağlandı. Vefat eden sigortalılardan dolayı da 174.834 hak sahibine ölüm aylığı bağlandı. SSK statüsünde 11.181 kişiye 1 milyar 827 milyon lira evlenme ödeneği, 180.925 kişiye 608 milyon lira TL cenaze ödeneği, 380.532 kişiye 472 milyon lira emzirme ödeneği verildi.

        2025 yılında 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında 45.233 kişiye yaşlılık, 2.272 kişiye malullük aylığı, vefat eden sigortalılardan dolayı 64.093 hak sahibine ölüm aylığı bağlandı. Bu kapsamda geçen yıl 4.140 kişiye 451 milyon lira TL evlenme ödeneği, 47.691 kişiye 225 milyon lira cenaze ödeneği, 17.823 kişiye 21 milyon lira emzirme ödeneği verildi.

        2025 yılında 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında 43.863 kişiye emekli aylığı, 957 kişiye malullük, 278 kişiye de vazife malullüğü aylığı bağlanırken, vefat eden kişilerden dolayı geride kalan 36.788 hak sahibine ölüm aylığı bağlandı. Ayrıca 4.156 kişiye 397 milyon lira evlenme ödeneği, 53.454 kişiye 885 milyon lira ölüm yardımı yapıldı.

        EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YOK

        İlk defa 2018 yılında 1000 lira ile başlayan bayram ikramiyesi 2021’de 1.100 liraya, 2023’te 2 bin liraya, 2024’te 3 bin liraya, 2025’te 4 bin liraya yükseltildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin bu yıl da artacağı beklentilerine noktayı koydu. Konuyla ilgili düzenlemenin dün TBMM’ye sunulan kanun teklifinde yer alacağı belirtiliyordu. Teklifte bu konuda düzenleme yer verilmedi.

        Abdullah Güler, konuyla ilgili soruları yanıtlarken şöyle dedi:

        “Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor.”

        2025 yılında Ramazan Bayramında 57,3 milyar, Kurban Bayramında ise 57,4 milyar lira olmak üzere 114,6 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.

        EN ÇOK ASKERLİK BORÇLANMASI YAPILDI

        2025 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna 105 bin 274 borçlanma yapıldı. Bunların 73.664’ü askerlik, 23.167’si doğum borçlanmasından oluştu.

        Yurt dışı borçlanması yapan kişi sayısı 2023 yılında 21.998 kişi olurken, bu sayı 2024’te 8.685, 2025 yılında ise 5.518 kişiye geriledi.

        Yurt dışı borçlanması ile yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 611.795’e ulaşırken, 161.962 kişi de ölüm aylığı alıyor.

        #eyt
        #SGK
        #EMEKLİ İKRAMİYESİ
        #askerlik borçlanması
