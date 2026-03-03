Sarı Çizmeli Mehmet Ağa hesabı ödedi mi? Barış Manço'nun efsane şarkısının ardında gerçek bir hikaye varmış!

TOPRAK AĞALIĞINDAN HALK AĞALIĞINA

Mehmet Ağa’nın ünü yalnızca sahip olduğu topraklardan değil, o topraklarda kurduğu düzen ve paylaştığı imkânlardan gelir. Tarım ve hayvancılığı geliştirdiği, yüzlerce kişiye iş kapısı açtığı anlatılır. Ancak onu efsaneleştiren asıl yönü, köydeki sosyal hayata müdahil oluşudur.