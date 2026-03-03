Sarı Çizmeli Mehmet Ağa hesabı ödedi mi? Barış Manço'nun efsane şarkısının ardında gerçek bir hikaye varmış!
Barış Manço'nun hafızalara kazınan "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısındaki isim, sandığınız gibi yalnızca bir deyim değil. Rivayetlere göre Karaman'dan Kıbrıs'a uzanan gerçek bir hayat hikâyesi var. Peki kimdi bu Mehmet Ağa, gerçekten herkesin hesabını öder miydi? Detaylar haberimizin devamında…
“Hesabı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya yazın” sözü, yıllardır dillerde. Ancak bu ifadenin ardında, 19. yüzyılda yaşadığı söylenen cömert bir toprak ağasının hikâyesi yatıyor. Barış Manço’nun şarkısıyla ölümsüzleşen Mehmet Ağa’nın hikayesini sizler için derledik...
KARAMAN’DAN KIBRIS’A UZANAN BİR GÖÇ
Anadolu’nun sözlü kültüründe adı cömertlikle anılan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın, 19. yüzyılda yaşamış Karamanlı bir Yörük Türkmeni olduğu rivayet edilir.
Osmanlı idaresinin iskân politikaları çerçevesinde Kıbrıs’a gönderilen ailelerden biri olan Mehmet Ağa, kardeşleriyle birlikte Girne çevresine yerleşir. Göçebe geleneğinden gelen bir topluluğun toprağa kök salma hikâyesi böyle başlar. Yerleştikleri köy, Yörüklerin geçmişine atfen Göçeri ya da Yörükler adıyla anılır.
TOPRAK AĞALIĞINDAN HALK AĞALIĞINA
Mehmet Ağa’nın ünü yalnızca sahip olduğu topraklardan değil, o topraklarda kurduğu düzen ve paylaştığı imkânlardan gelir. Tarım ve hayvancılığı geliştirdiği, yüzlerce kişiye iş kapısı açtığı anlatılır. Ancak onu efsaneleştiren asıl yönü, köydeki sosyal hayata müdahil oluşudur.
Küsleri barıştırdığı, yoksullara destek verdiği, evlenmek isteyen gençlere maddi yardım sağladığı ve hatta bazılarına toprak bağışladığı söylenir. Bu yönüyle “ağa” sıfatı, bir güç göstergesinden çok koruyucu bir kimliğe dönüşür.
“HESABI MEHMET AĞA’YA YAZIN”
Halk arasında en çok anlatılan hikâye ise yemek sofralarına uzanır. Köyün yoksulları bir yerde yemek yediğinde, esnafın “Hesabı Mehmet Ağa’ya yazın” dediği aktarılır.
Ağa’nın her hafta köyü dolaşıp borç defterlerini kapattığı, kimsenin mahcup edilmesine izin vermediği dile getirilir. Bu anlatı, zamanla bir deyime dönüşür; “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” ifadesi, hem cömert hem de adı bilinmeyen hayırsever anlamında kullanılmaya başlar.
BARIŞ MANÇO’NUN KEŞFİ
1970’li yıllarda Kıbrıs’a giden Barış Manço, yöre halkından Mehmet Ağa’nın hikâyesini dinler. Rivayete göre sanatçı, bakımsız bir kabirle karşılaşır ve bu vefasızlıktan etkilenir.
1979’da yayımlanan “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şarkısı, yalnızca bir karakteri değil, Anadolu irfanında karşılığı olan bir iyilik anlayışını anlatır. Manço’nun girişimiyle mezarın yenilendiği de aktarılır.