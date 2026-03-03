Canlı
        SON DAKİKA: Öğrencinin öldürdüğü Fatma Nur Çelik öğretmen uyarmış: Can güvenliği yok | Son dakika haberleri

        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!

        İstanbul'da, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B.'nin sırtından bıçaklayıp katlettiği 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Katil öğrencinin, geçen yıl da okulda bir kavgaya karıştığı ve Fatma öğretmenin disiplin kurulunda, "Can güvenliğimiz yok" diyerek meslektaşlarını uyardığı öğrenildi. Öte yandan dört eğitim sendikası bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.03.2026 - 07:34
        İstanbul Çekmeköy'deki, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre 17 yaşındaki F.S.B., babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı.

        Fatma Nur Çelik öğretmen, 44 yaşındaydı.
        ÖĞRENCİ CİNAYETİ PLANLADI

        Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı.

        İLK HEDEFİ FATMA ÖĞRETMEN OLDU

        Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatma Nur Çelik’e bıçakla saldırdı.

        ARAYA GİREN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN BIÇAKLANDI

        Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.’nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.’nın omzundan yaralandığı öğrenildi. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi.

        DİĞER YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

        İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatmanur Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.’nın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        "CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK" DİYE UYARMIŞ

        İHA'da yer alan habere göre, şüphelinin geçtiğimiz yıl okulda başka bir kavgaya karıştığı, hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik’in daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında saldırgan hakkında "Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

        SES YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

        DHA'daki habere göre Çelik’in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik’in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

        Paylaşımında, “Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostum da prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadelerini kullandığı görüldü.

        OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Yaşanan saldırının ardından Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitime bir gün ara verildi. Yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenilirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Fatma Nur öğretmenin cenazesi gece saatlerinde adli tıptan alındı.
        BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için yayınladığı taziye mesajında, "Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir.

        Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

        MEB: İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir.

        Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

        Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

        SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI

        Fatma Nur Çelik öğretmenin acı haberinin ardından Eğitim İş, Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen sendikaları, sosyal medya hesaplarından yaşanan olayı protesto etmek için bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

        Bugün okullar tatil mi?
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
