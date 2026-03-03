MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kriz ve karmaşa hali dünyanın üzerine adeta karabasan gibi çökmüş haldedir. Geldiğimiz bu aşamada güçsüz haklı, haksız ise güçlü konumundadır. Geleceğe sahip çıkmak bugün taşıdığımız en bariz sorunların başında gelmektedir. ABD'nin Siyonizm'in tahriklerine gelerek İran'a saldırması gayri meşrudur, gayri hukukidir, gayri ahlakidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur.

"İRAN'A TUZAK KURULDU"

Hani müzakereler sürüyordu, anlaşmaya yakın deniliyordu? ABD ve İran eş zamanlı olarak müzakerelerde ilerlemenin olduğuna dair mesajlar vermişlerdi. İran'a tuzak kuruldu. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü malum müzakerelerle ilgili gelişmeleri ele almak maksadıyla İran'ın dini lideri Hamaney, toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve meşhur toplantıda bulunanların katledilmesi tam anlamıyla alçaklıktır, eşkıyalıktır.

REKLAM

"DEHŞET UYANDIRAN BİR ORGANİZE SALDIRGANLIĞIN GÖSTERGESİ"

Hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır. Hamaney'in ölümünden sonra Mossad ajanlarının anlık görüntüleri kayda alarak Netanyahu'nun ofisine göndermesi dehşet uyandıran bir organize saldırganlığın göstergesi değildir de nedir?