        Son dakika: MHP lideri Bahçeli: İran'a saldırı gayri meşrudur, gayri hukukidir | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: İran'a saldırı gayrimeşrudur, gayri hukukidir

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "İran'a tuzak kuruldu" diyen Bahçeli, "ABD'nin Siyonizm'in tahriklerine gelerek İran'a saldırması gayrimeşrudur, gayri hukukidir, gayri ahlakidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "28 Şubat 2026 Cumartesi günü malum müzakerelerle ilgili gelişmeleri ele almak maksadıyla İran'ın dini lideri Hamaney, toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve meşhur toplantıda bulunanların katledilmesi tam anlamıyla alçaklıktır, eşkıyalıktır." şeklinde konuştu

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 10:31
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kriz ve karmaşa hali dünyanın üzerine adeta karabasan gibi çökmüş haldedir. Geldiğimiz bu aşamada güçsüz haklı, haksız ise güçlü konumundadır. Geleceğe sahip çıkmak bugün taşıdığımız en bariz sorunların başında gelmektedir. ABD'nin Siyonizm'in tahriklerine gelerek İran'a saldırması gayri meşrudur, gayri hukukidir, gayri ahlakidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur.

        "İRAN'A TUZAK KURULDU"

        Hani müzakereler sürüyordu, anlaşmaya yakın deniliyordu? ABD ve İran eş zamanlı olarak müzakerelerde ilerlemenin olduğuna dair mesajlar vermişlerdi. İran'a tuzak kuruldu. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü malum müzakerelerle ilgili gelişmeleri ele almak maksadıyla İran'ın dini lideri Hamaney, toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve meşhur toplantıda bulunanların katledilmesi tam anlamıyla alçaklıktır, eşkıyalıktır.

        "DEHŞET UYANDIRAN BİR ORGANİZE SALDIRGANLIĞIN GÖSTERGESİ"

        Hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır. Hamaney'in ölümünden sonra Mossad ajanlarının anlık görüntüleri kayda alarak Netanyahu'nun ofisine göndermesi dehşet uyandıran bir organize saldırganlığın göstergesi değildir de nedir?

        "SAVAŞIN KAZANANI YOKTUR"

        İç dayanışmanın önemi çok daha açıklığa kavuşmuştur. Komşu ülkemiz İran'ın başına gelen dehşet verici musibetlerden ülkemizi soyutlamak ve ayrı düşünmek hem imkansız hem de izansızlıktır. Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar, ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?

        Coğrafyamızın her tarafında barış hakim olmalıdır savaşın kazananı yoktur, barışın kazananı ise çoktur dünyaya hakim ve hadim olması gereken tek gerçek barıştır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve takdir edilecek yoğun diplomatik temaslarıyla barış ortamının yeşermesi samimi dileğimizdir ve beklentimizdir.

        "İRAN, İRANLILARINDIR"

        İran mazisi 2 bin 500 yılı bulan bir devlet geleneğine sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğü mutlaka korunmalıdır. İran İranlılarındır. Huzur istiyoruz, barış istiyoruz. Siyonist emperyalist azgınlığı da sonuna kadar reddediyoruz."

        İran Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

        İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney'...
