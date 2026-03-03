Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu | Son dakika haberleri

        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!

        Kayseri'de, ağabeyi 55 yaşındaki Mehmet Turhan ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşi 52 yaşındaki Firdevs Öztürk'ü iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan 56 yaşındaki Yusuf Turhan hakkında, kız kardeşi 19 yaşındaki Havva Turhan'ı da 35 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, delil yetersizliğinden verilen beraat kararı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak onandı. Dosya, İstinaf savcısının ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının itirazı üzerine temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan, boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk (52), 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu.

        KARDEŞİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

        DHA'daki habere göre çiftin çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı (56) çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.

        TANDIRDA KARI KOCA ÇİFT BULUNDU

        Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu.

        ÇUVALDA AĞABEYİ VE YENGESİNİN CESEDİ ÇIKTI

        Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi N.T. ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        BABA İLE OĞLUNA CEZA YAĞDI

        22 Kasım 2021’de Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Turhan, 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık N.T. ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yerel mahkemenin bu kararı, yapılan itirazlar sonrası geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.

        BU KEZ KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN DAVA AÇILDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, en son 1990 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı (19) öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Yusuf Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        DAHA ÖNCE ÖLDÜRDÜĞÜ AĞABEYİNİN MEKTUBU DOSYADA

        İddianamede Yusuf Turhan'ın öldürdüğü yengesi ile cesedini tandıra gömdüğü ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba da yer verildi. Mehmet Turhan'ın kardeşi için 16 yıl cezaevinde yattığını söylediği mektupta, "Kardeşim dışarıda dursun, cezaevinde dayanamaz dedim. 16 yıl ne arandım ne de biri beni sordu. Ceza değil mi? Bitti, çıktım ama en büyük ihaneti sen yaptın. Beni evden çıkardın. Çoluğumu, çocuğumu kapının dışına koymuşsun. Kahpelik üstüne kahpelik yapmışsın. Şimdi sıra bende. Aile içi şiddet ve öldürme zaman aşımı 30 yıl olduğunu savcılıktan öğrendim. Hemen şikayet edeceğim. Ama önce diğerleri ile yüzleş. Sonra Havva'nın dosyası açılacak. Bunlar bittikten sonra eşin N., ve sana sıra gelecek. Ölümlerden ölüm beğendireceğim. Şimdi, sen ve N. ile 'Bütün malım mülkün senin olsun bizi affet' deseniz de o günler geçti. Sana bir fırsat daha veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürt. 1 hafta zamanın var. Kahpelik yaptığın adamlarla yüzleştikten sonra Havva'nın dosyası açılsın seni öldüreceğim. Bunu, şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım" ifadeleri yer aldı.

        ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

        Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 24 Nisan’da görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek sanığın delil yetersizliğinden beraatini istedi. Mütalaa sonrası savunma için söz verilen sanık Yusuf Turhan, “Ben beraatimi değil, suçlu kimse onun ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun böyle bitmemesi lazım. Suçlular cezasını çeksin. Adil yargılama istiyorum” dedi.

        BERAATİNE KARAR VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Turhan’ın ‘yakın akrabayı kasten öldürme’ suçlamasından delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Karar sonrası sanık Turhan, “Bu mahkeme böyle bitmesin. Elini ayağını öpeyim başkanım” dedi.

        BAKANLIK AVUKATINDAN İTİRAZ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, dosya kapsamında dinlenen tanık beyanları, gizli tanık ifadeleri ile ses kaydı çözümü ve Yusuf Turhan'ın öldürüp cesetlerini tandıra gömdüğü yengesi Firdevs Öztürk ve ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba vurgu yapılarak, öldürme olayın sabit olduğu bu yüzden de sanık Turhan hakkında verilen beraat hükmünün kaldırılıp, yerine mahkumiyet hükmü verilmesi gerektiği belirtildi.

        İSTİNAF BAŞVURLARI ESASTAN REDDEDİLDİ

        Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

        BAKANLIK DOSYAYI YARGITAY'A TAŞIDI

        Öte yandan, Ceza Dairesi’nin hukuka uygun bularak onadığı karara, istinaf savcısı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının itiraz ederek, dosyayı temyiz edip Yargıtay’a taşıdıkları öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ivana Sert Dubai'den seslendi: Roket sesleri duymak kolay değil

        Cumartesi akşamı ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü. Oğlu Kayon Ateş Sert ile Dubai'de bulunan Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları paylaştı; "Roket sesleri duymak kolay değil"

        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu