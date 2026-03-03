Canlı
        Jim Carrey'nin son haliyle ilgili söylentilere temsilcisinden açıklama

        Jim Carrey'nin son haliyle ilgili söylentilere temsilcisinden açıklama

        Jim Carrey, Paris'te düzenlenen 51. César Ödülleri'nde, kazandığı ödülden çok yüzündeki değişimle konuşulmuştu. Hakkında ortaya atılan çılgın spekülasyonlara temsilcisinden yanıt geldi

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 10:59
        Söylentilere yanıt geldi

        Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 51. César Ödülleri töreninde Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Jim Carrey, son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Mimikleriyle hafızalara kazınan 64 yaşındaki komedi oyuncusu, yüzündeki belirgin değişimle adından söz ettirmiş, Amerikalı aktörün yüzüne dolgu ve botoks yaptırdığı iddia edilmişti.

        İddialar bununla sınırlı kalmamış, oyuncunun etkinliğe bizzat katılmadığı, bunun yerine bir dublörün ya da klonunun orada bulunduğu yönünde çılgın bir söylenti de ortada dolaşmıştı. Bu söylenti, makyaj sanatçısı Alexis Stone'un protez maske ve dişler takarak Jim Carrey kılığına girdiğini öne sürmesinin ardından iyice yayıldı.

        César Ödülleri komitesinin, Carrey'nin bizzat törende olduğunu doğrulamasının ardından temsilcisi de bir açıklama paylaştı. Oyuncunun temsilcisi, "Jim Carrey, César Ödülleri törenine katıldı ve burada Onursal César Ödülü'nü kabul etti" dedi.

        "KLON İDDİASI ÖNEMSİZ"

        César Ödülü genel temsilcisi Gregory Caulier de klon spekülasyonlarının "önemsiz bir konu" olduğunu söyledi. "Onun cömertliğini, iyiliğini, hayırseverliğini, zarafetini hatırlıyorum sadece" diyen Caulier, "Jim Carrey’nin ziyareti geçen yazdan beri planlanıyordu. Başından beri Akademi'nin davetinden son derece etkilendi" ifadesini kullandı.

        Ödülü alırken Fransızca konuşan Carrey ile ilgili açıklamasında Caulier, "Aylarca Fransızca konuşması üzerinde çalıştı ve bana bazı kelimelerin tam telaffuzu hakkında sorular sordu. Yanında kız arkadaşı, kızı Jane, torunu Jackson, 12 yakın arkadaşı ve aile üyeleriyle geldi" şeklinde konuştu.

        “Uzun zamandır halkla ilişkiler sorumlusu olan kişi ona eşlik etti" diyen ödül töreni temsilcisi, "Kendisiyle bir film ve iki dizi yapmış olan eski dostu Michel Gondry de oradaydı ve birbirlerini tekrar görmekten çok mutlu oldular" ifadesini kullandı.

        2005 yılında Jim Carrey
        2005 yılında Jim Carrey

        Kariyeri boyunca komediden dramaya kadar geniş bir yelpazede unutulmaz performanslar sergileyen Carrey, 'The Mask' (Maske), 'The Truman Show' ve 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' (Sil Baştan) gibi önemli filmleriyle hatırlanıyor.

        2015 yılında Jim Carrey
        2015 yılında Jim Carrey
