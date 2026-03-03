Jim Carrey'nin son haliyle ilgili söylentilere temsilcisinden açıklama

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 51. César Ödülleri töreninde Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Jim Carrey, son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Mimikleriyle hafızalara kazınan 64 yaşındaki komedi oyuncusu, yüzündeki belirgin değişimle adından söz ettirmiş, Amerikalı aktörün yüzüne dolgu ve botoks yaptırdığı iddia edilmişti.

İddialar bununla sınırlı kalmamış, oyuncunun etkinliğe bizzat katılmadığı, bunun yerine bir dublörün ya da klonunun orada bulunduğu yönünde çılgın bir söylenti de ortada dolaşmıştı. Bu söylenti, makyaj sanatçısı Alexis Stone'un protez maske ve dişler takarak Jim Carrey kılığına girdiğini öne sürmesinin ardından iyice yayıldı.

César Ödülleri komitesinin, Carrey'nin bizzat törende olduğunu doğrulamasının ardından temsilcisi de bir açıklama paylaştı. Oyuncunun temsilcisi, "Jim Carrey, César Ödülleri törenine katıldı ve burada Onursal César Ödülü'nü kabul etti" dedi.

"KLON İDDİASI ÖNEMSİZ"

César Ödülü genel temsilcisi Gregory Caulier de klon spekülasyonlarının "önemsiz bir konu" olduğunu söyledi. "Onun cömertliğini, iyiliğini, hayırseverliğini, zarafetini hatırlıyorum sadece" diyen Caulier, "Jim Carrey’nin ziyareti geçen yazdan beri planlanıyordu. Başından beri Akademi'nin davetinden son derece etkilendi" ifadesini kullandı.