Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

Konut ve iş yeri kiraları için mart ayında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.

Böylece konut ve iş yeri kiralarında martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.