        SON DAKİKA: 2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı | Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        2 kadın öldürüp ormana gömmüşler! 1 izmaritten 2 katile!

        Jandarma dedektiflerinin titiz çalışmaları ve DNA teknolojisinin etkin kullanımı neticesinde; 2016 yılında İstanbul'da işlenen 2 ayrı kadın cinayeti, Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan kemik parçaları ve sigara izmaritinden yola çıkılarak aydınlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:16 Güncelleme:
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!

        Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bolu ili Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde, 24 Temmuz 2024 tarihinde toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçalarına Jandarma Kriminal Başkanlığınca DNA incelemesi yapıldı.

        MAKTULLERİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        Bolu İl Jandarma Komutanlığınca; Interpol üzerinden ailelerine ulaşıldı ve maktuller ile İstanbul’da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.

        SİGARA İZMARİTİNDEKİ ÖRNEKLE EŞLEŞTİ

        Çalışmalar sonucunda; maktullerden alınan örnekler, 2016 yılında İstanbul’da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.

        CESETLER 10 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YABANCI KADIN

        Yapılan detaylı araştırmalar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde, kemiklerin 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu 2 kadına ait oldukları belirlendi.

        MENGEN'DE ORMANA GÖMMÜŞLER

        JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesi ile derinleştirilen soruşturmada; maktullerin F.Y. ve Y.D. isimli kişiler tarafından öldürülüp Mengen’de ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarıldı.

        İKİ FAİL BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

        Faillerin, 2016 yılında işledikleri diğer ‘Kasten Öldürme’ suçundan dolayı, halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları tespit edildi. 25 Şubat tarihinde ifadeleri alınan iki şüpheli, ‘Tasarlayarak Kasten Öldürme’ suçundan bir kez daha tutuklandı ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        #Bolu
        #Son dakika haberler
