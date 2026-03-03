Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bolu ili Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde, 24 Temmuz 2024 tarihinde toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçalarına Jandarma Kriminal Başkanlığınca DNA incelemesi yapıldı.

MAKTULLERİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca; Interpol üzerinden ailelerine ulaşıldı ve maktuller ile İstanbul’da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.

SİGARA İZMARİTİNDEKİ ÖRNEKLE EŞLEŞTİ

Çalışmalar sonucunda; maktullerden alınan örnekler, 2016 yılında İstanbul’da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.

CESETLER 10 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YABANCI KADIN

Yapılan detaylı araştırmalar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde, kemiklerin 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu 2 kadına ait oldukları belirlendi.

MENGEN'DE ORMANA GÖMMÜŞLER

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesi ile derinleştirilen soruşturmada; maktullerin F.Y. ve Y.D. isimli kişiler tarafından öldürülüp Mengen’de ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarıldı.