        Şubat enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Şubat enflasyonu açıklandı

        Şubatta yıllık enflasyon yüzde 31.53, aylık enflasyon yüzde 2.96 oldu. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları şubatta aylık olarak yüzde 6.89 yükseldi. Enflasyona en büyük katkı bu gruptan geldi

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 10:02
        Şubat enflasyonu açıklandı

        TÜİK şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre şubatta enflasyon yıllık yüzde 31.53, aylık olarak ise yüzde 2.96 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 33.39 olarak hesaplandı.

        Ocakta aylık enflasyon yüzde 4.84, yıllık enflasyon ise yüzde 30.65 olarak açıklanmıştı.

        EN YÜKSEK KATKI GIDADAN

        TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

        AYLIKTA DA GIDA ETKİSİ

        Aylık olarak da gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89 artış, ulaştırmada yüzde 2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

