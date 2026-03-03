Canlı
        Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray CANLI İZLE (Türkiye Kupası) - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Türkiye Kupası'nda rotasyon! İşte Alanyaspor muhtemel 11'i

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Galatasaray, yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor. Grupta en üst sırada bulunan Galatasaray, bu maçtan galibiyetle ayrılarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

        Habertürk / AA
        Giriş: 03.03.2026 - 08:15
        1

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

        Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

        Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

        Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

        2

        ROTASYONA GİDEBİLİR

        Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

        Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

        3

        TÜRKİYE KUPASI'NDA 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

        Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.

        4

        SON 5 MAÇTA 9 GOL YEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gol gördü.

        Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı.

        Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

        5

        ALANYASPOR İLE ÜST ÜSTE 2. KEZ OYNAYACAK

        Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta konuk ettiği rakibini 3-1 yendi.

        6

        ALANYASPOR'A KARŞI SON 8 MAÇI KAZANDI

        Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

        Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.

        7

        İşte G.Saray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

        Günay, Sacha Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Sane, Asprilla, Ahmed, Barış Alper.

        8
