        Haberler Keşfet İnsanlığın şahitleri risk altında

        İran'da İnsanlığın şahitleri risk altında

        İnsanlığın ortak mirası olan Pers antik kentleri ve İslam mimarisinin eşsiz şaheserleri, füzelerin yıkıcı etkisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

        Giriş: 03.03.2026 - 11:52
        İnsanlığın şahitleri risk altında

        İran coğrafyası, sadece bir devletin sınırları değil, insanlık tarihinin en eski katmanlarını, sanatın ve mimarinin zirve noktalarını barındıran devasa bir açık hava müzesi. Ancak bugün, tüm insanlığın ortak hafızası olan bu paha biçilemez miras, ABD - İsrail saldırılarıyla telafisi mümkün olmayan bir yok oluş riskiyle karşı karşıya bulunuyor. ABD ile İsrail'in İran'a fırlattığı füzeler, stratejik hedef olarak belirlenen bölgelerin çok yakınında, binlerce yıllık yapılar yer alıyor.

        Başkent Tahran'daki tarihi eserler;

        GÜLİSTAN SARAYI

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tahran şehir merkezindeki Gülistan Sarayı, Pers sanatının Batı mimarisiyle harmanlandığı büyüleyici çini işçilikleri ve aynalarla bezeli. Sarayın geçmişi Safevi dönemine kadar uzansa da, asıl görkemini Kaçar Hanedanlığı döneminde kazandı.

        SADABAT SARAYI

        Elburz Dağları'nın eteklerinde, 110 hektarlık geniş bir bahçede yer alan Sadabat Sarayı, Kaçar ve Pehlevi hanedanları tarafından yazlık saray olarak kullanıldı. 18 farklı binadan oluşan saray kompleksinde en fazla dikkat çeken yapılar; Rıza Pehlevi'nin ikametgâhı olan Beyaz Saray ve Yeşil Saray.

        AZADİ KULESİ

        1971'de Pers İmparatorluğu'nun 2500'üncü yılı anısına inşa edilen bu Azadi Kulesi, Tahran'ın en ikonik simgesi. Sasani ve İslam mimarisi unsurlarını modern bir tarzda birleştiren kulenin altında müze bulunuyor.

        İRAN ULUSAL MÜZESİ

        İran'ın arkeolojik ve tarihi mirasını anlamanın en güzel yollarından biri olan İran Ulusal Müzesi, Antik İran Müzesi ve İslami Dönem Müzesi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 'Tuz Adam' gibi arkeolojik mucizelerin sergilendiği bu merkez, olası bir kaos ortamında geçmişteki örneklerde görüldüğü üzere yağmacıların hedefi haline gelebilir.

        NİAVARAN SARAYI

        Şehrin kuzeyinde yer alan Niavaran Sarayı, özellikle Pehlevi ailesinin son on yıllarını geçirdiği yer olarak biliniyor. Niavaran Sarayı'nın modern tasarımı ve açılır - kapanır tavanı dönemine göre oldukça ileri bir mimariye sahip. Ayrıca Kaçar döneminden kalma Ahmad Shahi Köşkü de kompleksin içinde yer alıyor.

        MESUDİYE SARAYI

        19'ncu yüzyıl Kaçar mimarisinin en zarif örneklerinden biri olup vitray camları ve bahçesiyle ünlü olan Mesudiye Sarayı, İran'ın ulusal hazinelerinden biri.

        BÜYÜK TAHRAN PAZARI

        Labirent gibi sokakları ve yüzyıllardır süregelen ticaret kültürüyle yaşayan bir tarih abidesi.

        ULUSAL MÜCEVHER MÜZESİ

        Dünyanın en büyük elmaslarından biri olan Derya-i Nur'un da içinde bulunduğu bu koleksiyon, savaş ortamında güvenliği en zor sağlanacak varlıklardan biri.

        Antik Pers'in kalbi olan Şiraz ve çevresindeki ulusal hazineler ise şöyle;

        PERSEPOLİS VE PASARGAD

        Akamanış İmparatorluğu’ndan günümüze kalan, taş işçiliğinin şaheseri bu antik kentler, modern mühimmatların yaratacağı sarsıntıya karşı bile savunmasız. Büyük Kiros’un mezarı, sadece bir taş yapı değil, dünya hukuk tarihinin ilk metinlerinden birinin doğduğu yer.

        Pasargard
        Pasargard

        NAKŞ-I RÜSTEM

        Kayalara oyulmuş devasa kral mezarları ve Sasani dönemi kabartmalarıyla ünlü.

        NASIR EL- MÜLK CAMİİ

        Sabah ışığında vitraylarından süzülen renk oyunlarıyla bilinen 19'ncu yüzyıl şaheseri.

        İsfahan'daki tarihi eserler şöyle;

        NAKŞ-I CİHAN MEYDANI

        İsfahan’ın bu görkemli meydanı, dünyanın en büyük tarihi komplekslerinden biri. İmam Camii'nin turkuaz kubbeleri ve Ali Kapu Sarayı, olası bir kentsel çatışmada geri dönüşü olmayan hasarlar alabilir.

        Sİ-O-SE-POL VE HACU KÖPRÜLERİ

        Zayende Nehri üzerinde bulunan, mimari estetiği ve aydınlatmalarıyla ünlü tarihi köprüler.

        CUMA CAMİİ

        İran İslam mimarisinin gelişimini 12 yüzyıl boyunca gözler önüne seren mimari müze.

        Yezd'deki tarihi serler;

        YEZD TARİHİ KENTİ

        Tamamı UNESCO korumasında olan ve kerpiç mimarisiyle ünlü bu şehir, yangınlara ve patlamalara karşı son derece hassastır. Rüzgar kuleleri, binlerce yıllık bir mühendislik harikası olarak yok olma tehlikesiyle yüz yüze.

        ZERDÜŞT ATEY TAPINAĞI VE SESSİZLİK KULELERİ

        1500 yıldır hiç sönmeyen kutsal ateşi ve antik cenaze ritüellerinin yapıldığı kuleler.

        Tebriz'deki tarihi eserler;

        TEBRİZ TARİHİ ÇARŞISI

        İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan Tebriz Tarihi Çarşısı, dünyanın en büyük üstü kapalı çarşılarından biri.

        KARA KİLİSE (AZİZ THADDEUS MANASTIRI)

        Dünyanın en eski Hristiyan manastırlarından biri olarak kabul ediliyor.

        SULTANİYE KÜMBETİ

        Zencan yakınlarında bulunan Sultaniye Kümbeti, dünyanın en büyük tuğla kubbelerinden birine sahip.

        Huzistan ve Kirmanşah'taki tarihi eserler;

        CHOGHA ZANBİL ZİGGURATI

        Mezopotamya dışındaki en iyi korunmuş basamaklı tapınak olan bu yapı, M.Ö. 1250'den bu yana ayakta duruyor. Bir füze saldırısı, 3200 yıllık bu kerpiç mucizeyi saniyeler içinde toza dönüştürebilir.

        BİSOTUN YAZITLARI

        Pers Kralı I. Darius'un zaferlerini anlatan, üç farklı dilde yazılmış devasa kaya yazıtı olan Bisotun Yazıtları, modern hiyeroglif çözümü için kilit rol oynadı. I. Darius'un zaferlerini anlatan bu devasa kaya yazıtı, dilbilim dünyası için 'Rosetta Taşı' kadar değerli.

        * Rosetta Taşı... M.Ö. 196'da Mısır'daki Ptolemaios Hanedanı döneminde Kral V. Ptolemaios adına çıkarılan bir kararnamenin üç dilde yazılı olduğu granodiyoritten yapılmış bir dikilitaş.

        ARG-E BAM

        Dünyanın en büyük kerpiç yapısı olan antik kale-şehir Arg-e Bam, İpek Yolu üzerindeki en etkileyici duraklardan biri.

        #iran
        #iran savaşı
        #israil
        #Amerika
