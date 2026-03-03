İnsanlığın şahitleri risk altında

İran coğrafyası, sadece bir devletin sınırları değil, insanlık tarihinin en eski katmanlarını, sanatın ve mimarinin zirve noktalarını barındıran devasa bir açık hava müzesi. Ancak bugün, tüm insanlığın ortak hafızası olan bu paha biçilemez miras, ABD - İsrail saldırılarıyla telafisi mümkün olmayan bir yok oluş riskiyle karşı karşıya bulunuyor. ABD ile İsrail'in İran'a fırlattığı füzeler, stratejik hedef olarak belirlenen bölgelerin çok yakınında, binlerce yıllık yapılar yer alıyor.

Başkent Tahran'daki tarihi eserler;

GÜLİSTAN SARAYI

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tahran şehir merkezindeki Gülistan Sarayı, Pers sanatının Batı mimarisiyle harmanlandığı büyüleyici çini işçilikleri ve aynalarla bezeli. Sarayın geçmişi Safevi dönemine kadar uzansa da, asıl görkemini Kaçar Hanedanlığı döneminde kazandı.

SADABAT SARAYI

Elburz Dağları'nın eteklerinde, 110 hektarlık geniş bir bahçede yer alan Sadabat Sarayı, Kaçar ve Pehlevi hanedanları tarafından yazlık saray olarak kullanıldı. 18 farklı binadan oluşan saray kompleksinde en fazla dikkat çeken yapılar; Rıza Pehlevi'nin ikametgâhı olan Beyaz Saray ve Yeşil Saray.

AZADİ KULESİ 1971'de Pers İmparatorluğu'nun 2500'üncü yılı anısına inşa edilen bu Azadi Kulesi, Tahran'ın en ikonik simgesi. Sasani ve İslam mimarisi unsurlarını modern bir tarzda birleştiren kulenin altında müze bulunuyor. İRAN ULUSAL MÜZESİ İran'ın arkeolojik ve tarihi mirasını anlamanın en güzel yollarından biri olan İran Ulusal Müzesi, Antik İran Müzesi ve İslami Dönem Müzesi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 'Tuz Adam' gibi arkeolojik mucizelerin sergilendiği bu merkez, olası bir kaos ortamında geçmişteki örneklerde görüldüğü üzere yağmacıların hedefi haline gelebilir. REKLAM NİAVARAN SARAYI Şehrin kuzeyinde yer alan Niavaran Sarayı, özellikle Pehlevi ailesinin son on yıllarını geçirdiği yer olarak biliniyor. Niavaran Sarayı'nın modern tasarımı ve açılır - kapanır tavanı dönemine göre oldukça ileri bir mimariye sahip. Ayrıca Kaçar döneminden kalma Ahmad Shahi Köşkü de kompleksin içinde yer alıyor. MESUDİYE SARAYI 19'ncu yüzyıl Kaçar mimarisinin en zarif örneklerinden biri olup vitray camları ve bahçesiyle ünlü olan Mesudiye Sarayı, İran'ın ulusal hazinelerinden biri.

CUMA CAMİİ İran İslam mimarisinin gelişimini 12 yüzyıl boyunca gözler önüne seren mimari müze. Yezd'deki tarihi serler; YEZD TARİHİ KENTİ Tamamı UNESCO korumasında olan ve kerpiç mimarisiyle ünlü bu şehir, yangınlara ve patlamalara karşı son derece hassastır. Rüzgar kuleleri, binlerce yıllık bir mühendislik harikası olarak yok olma tehlikesiyle yüz yüze. ZERDÜŞT ATEY TAPINAĞI VE SESSİZLİK KULELERİ 1500 yıldır hiç sönmeyen kutsal ateşi ve antik cenaze ritüellerinin yapıldığı kuleler. Tebriz'deki tarihi eserler; TEBRİZ TARİHİ ÇARŞISI İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan Tebriz Tarihi Çarşısı, dünyanın en büyük üstü kapalı çarşılarından biri. KARA KİLİSE (AZİZ THADDEUS MANASTIRI) Dünyanın en eski Hristiyan manastırlarından biri olarak kabul ediliyor. SULTANİYE KÜMBETİ Zencan yakınlarında bulunan Sultaniye Kümbeti, dünyanın en büyük tuğla kubbelerinden birine sahip. Huzistan ve Kirmanşah'taki tarihi eserler; CHOGHA ZANBİL ZİGGURATI Mezopotamya dışındaki en iyi korunmuş basamaklı tapınak olan bu yapı, M.Ö. 1250'den bu yana ayakta duruyor. Bir füze saldırısı, 3200 yıllık bu kerpiç mucizeyi saniyeler içinde toza dönüştürebilir.

REKLAM CUMA CAMİİ İran İslam mimarisinin gelişimini 12 yüzyıl boyunca gözler önüne seren mimari müze. Yezd'deki tarihi serler; YEZD TARİHİ KENTİ Tamamı UNESCO korumasında olan ve kerpiç mimarisiyle ünlü bu şehir, yangınlara ve patlamalara karşı son derece hassastır. Rüzgar kuleleri, binlerce yıllık bir mühendislik harikası olarak yok olma tehlikesiyle yüz yüze. ZERDÜŞT ATEY TAPINAĞI VE SESSİZLİK KULELERİ 1500 yıldır hiç sönmeyen kutsal ateşi ve antik cenaze ritüellerinin yapıldığı kuleler. Tebriz'deki tarihi eserler; TEBRİZ TARİHİ ÇARŞISI İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan Tebriz Tarihi Çarşısı, dünyanın en büyük üstü kapalı çarşılarından biri. KARA KİLİSE (AZİZ THADDEUS MANASTIRI) Dünyanın en eski Hristiyan manastırlarından biri olarak kabul ediliyor. REKLAM SULTANİYE KÜMBETİ Zencan yakınlarında bulunan Sultaniye Kümbeti, dünyanın en büyük tuğla kubbelerinden birine sahip. Huzistan ve Kirmanşah'taki tarihi eserler; CHOGHA ZANBİL ZİGGURATI Mezopotamya dışındaki en iyi korunmuş basamaklı tapınak olan bu yapı, M.Ö. 1250'den bu yana ayakta duruyor. Bir füze saldırısı, 3200 yıllık bu kerpiç mucizeyi saniyeler içinde toza dönüştürebilir.