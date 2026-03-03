Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
Şubat ayında 222 bin 842 adet gayrimenkul satıldı. Geçen yıla göre yüzde 4,25 düşüş yaşandı. Ocak ayının ardından şubat ayı da geçen yılın gerisinde kaldı
Gayrimenkul satışlarında 2026, rekorlarla geçen 2025'e göre sönük başladı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre şubat ayında toplam 222 bin 842 adet gayrimenkul satıldı. Geçen yıla göre yüzde 4,25 düşüş gerçekleşti.
Konut, iş yeri, arsa-tarla satışlarını kapsayan gayrimenkul satışı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,25 düşmüştü.
İLK 2 AYDA YÜZDE 9,3 GERİLEME
Ocak ve şubat aylarında toplam 427 bin 726 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu rakam 2025'te 471 bin 694'tü. Böylece ilk 2 ayda 2025 yılının yüzde 9,3 gerisinde kalındı.
