        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor - Emlak Haberleri

        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor

        Şubat ayında 222 bin 842 adet gayrimenkul satıldı. Geçen yıla göre yüzde 4,25 düşüş yaşandı. Ocak ayının ardından şubat ayı da geçen yılın gerisinde kaldı

        Giriş: 03.03.2026 - 12:28
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor

        Gayrimenkul satışlarında 2026, rekorlarla geçen 2025'e göre sönük başladı.

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre şubat ayında toplam 222 bin 842 adet gayrimenkul satıldı. Geçen yıla göre yüzde 4,25 düşüş gerçekleşti.

        Konut, iş yeri, arsa-tarla satışlarını kapsayan gayrimenkul satışı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,25 düşmüştü.

        DÖNEM TOPLAM
        2013 / 2 162564
        2014 / 2 185944
        2015 / 2 185451
        2016 / 2 194969
        2017 / 2 194618
        2018 / 2 195305
        2019 / 2 152442
        2020 / 2 208934
        2021 / 2 182170
        2022 / 2 205681
        2023 / 2 183993
        2024 / 2 217888
        2025 / 2 232756
        2026 /2 222842

        İLK 2 AYDA YÜZDE 9,3 GERİLEME

        Ocak ve şubat aylarında toplam 427 bin 726 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu rakam 2025'te 471 bin 694'tü. Böylece ilk 2 ayda 2025 yılının yüzde 9,3 gerisinde kalındı.

        DÖNEM SATIŞ
        2026 /1 204884
        2026 /2 222842
        TOPLAM 427726
        2025 / 1 238938
        2025 / 2 232756
        TOPLAM 471694
        Türk araştırmacılar, kanser tedavisinde yan etkileri azaltacak çalışmaya öncülük edecek

        Türk araştırmacılar, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların nano boyuttaki sistemler sayesinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden doğrudan tümörü etkisiz hale getirmesini ve böylelikle tedavinin yan etkilerinin en aza indirilmesini hedefleyen uluslararası projenin koordinatörlüğünü üstlenecek.  (AA)

