Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor

Gayrimenkul satışlarında 2026, rekorlarla geçen 2025'e göre sönük başladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre şubat ayında toplam 222 bin 842 adet gayrimenkul satıldı. Geçen yıla göre yüzde 4,25 düşüş gerçekleşti.

Konut, iş yeri, arsa-tarla satışlarını kapsayan gayrimenkul satışı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,25 düşmüştü.

DÖNEM TOPLAM 2013 / 2 162564 2014 / 2 185944 2015 / 2 185451 2016 / 2 194969 2017 / 2 194618 2018 / 2 195305 2019 / 2 152442 2020 / 2 208934 2021 / 2 182170 2022 / 2 205681 2023 / 2 183993 2024 / 2 217888 2025 / 2 232756 2026 /2 222842

İLK 2 AYDA YÜZDE 9,3 GERİLEME

Ocak ve şubat aylarında toplam 427 bin 726 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu rakam 2025'te 471 bin 694'tü. Böylece ilk 2 ayda 2025 yılının yüzde 9,3 gerisinde kalındı.