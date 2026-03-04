Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek" | Dış Haberler

        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik saldırılara dair açıklamada bulundu. Rubio "Açıkçası, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti bu terörist rejimi parçalara ayırırken, bu saldırıların kapsamı ve yoğunluğunda gerçekten bir değişiklik olduğunu fark etmeye başlayacaksınız." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 01:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını ancak tüm personelin güvende olduğunu söyledi.

        Rubio, gündemdeki gelişmelere ilişkin başkent Washington'da gazetecilere değerlendirmede bulundu.

        ABD'nin Dubai'deki konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını belirten Rubio, "Bir dron konsolosluktaki otoparka düştü ve yakınındaki binada yangına neden oldu, ancak tüm personel güvende." dedi.

        Rubio, bu olaydan önce ABD'nin diplomatik tesislerinden personelini çekmeye başladığını anımsatarak, ABD büyükelçilikleri ve diplomatik tesislerinin "terörist bir rejimin" doğrudan saldırısı altında olduğunu söyledi.

        REKLAM

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ortak operasyonlar kapsamında, İran'ın füze ve fırlatma rampalarını hedef aldığını belirten Rubio, "Bu yeteneklerinin yanı sıra donanmalarının da sistematik bir şekilde imhasını gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

        "Hedeflere ulaşmak için iyi bir yoldayız. Bunun bir bedeli olacak"

        Rubio, saldırıları yoğunlaştıracaklarına işaret ederek, "Açıkçası, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti bu terörist rejimi parçalara ayırırken, bu saldırıların kapsamı ve yoğunluğunda gerçekten bir değişiklik olduğunu fark etmeye başlayacaksınız." şeklinde konuştu.

        "Fabrikalarını yok edeceğiz. Donanmalarını yok edeceğiz. Bu hedeflere ulaşacağız. Bu hedeflere ulaşmak için iyi bir yoldayız. Kolay olmayacak. Bunun bir bedeli olacak." diyen Rubio, ancak bu olası bedelin İran'ın nükleer silaha sahip olmasından çok daha düşük olduğunu düşündüklerini söyledi.

        Rubio, İran'ın "akıl hastası ve dindar fanatikler" tarafından yönetildiğini ve nükleer silahlara sahip olduklarını itiraf ettiklerini öne sürerek, "Bu nükleer silahları, füzeleri ve insansız hava araçlarını geliştirmeyi planlıyorlar. Bundan dolayı dünya onlara dokunamayacaktı. Şu an hiç olmadığı kadar zayıflar. Şimdi onların peşine düşme zamanı." ifadelerini kullandı.

        İran'ın, ABD'ye saldırmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk vurma kararı aldığını öne süren Rubio, "Biz onlara saldırmadan önce onların bize saldırma riskini almak istemedi çünkü bu hem can kayıplarına yol açacak hem de operasyonlarımızın etkinliğini baltalayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 2 Mart 2026 (İran Operasyonu Ne Kadar Sürecek?)

        ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıların üçüncü gününde Lübnan Hizbullahı'da saldırılara dahil ol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler