Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.122,71 %-1,68
        DOLAR 43,9797 %0,05
        EURO 51,0637 %-0,66
        GRAM ALTIN 7.314,12 %-2,95
        FAİZ 37,29 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 116,76 %-8,27
        BITCOIN 67.150,00 %-3,27
        GBP/TRY 58,6021 %-0,62
        EUR/USD 1,1602 %-0,74
        BRENT 83,29 %7,14
        ÇEYREK ALTIN 11.958,59 %-2,95
        Haberler Ekonomi Enerji Rusya'dan nükleer uyarı - Enerji Haberleri

        Rusya'dan nükleer uyarı: Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin yakınlarında patlamaların duyulduğunu ve tesisin tehdit altında bulunduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan nükleer uyarı

        Likhachev, Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Tesis civarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini vurgulayan Likhachev, "Santral için bir tehdit var, çünkü santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyuluyor." dedi.

        Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali’ndeki reaktörün veya yakıt depolarının bütünlüğünün bozulması halinde geniş alanların kirlenebileceğini vurgulayarak, “Şu anda, yüklü parçacıkların atmosferik olaylarla birlikte hareketleri tamamen öngörülemez ve tüm bölge tehdit altında.” ifadesini kullandı.

        REKLAM

        ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ehliyetine el konulan sürücü üçüncü kez alkollü yakalandı, 390 bin Tl rekor ceza uygulandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.  (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi