Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, dün yoğun jeopolitik risk ve güvenli liman talebinin etkisiyle önemli ölçüde yükseldikten sonra bugün değer kaybetti.

Dün spot altın fiyatları, ABD–İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimlerin derinleşmesi ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle gün içinde 5.400 dolar seviyelerine kadar çıkarak son haftaların en yüksek seviyelerini test etti. Bu yükselişe, Ortadoğu’daki çatışma risklerinin artması ve belirsizlik ortamının güçlenmesi etkili oldu; yatırımcı ilgisi ile altın fiyatları hafta başında güçlü bir artış kaydetti.

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 0.8 YÜKSELDİ

Ancak bugün küresel piyasalarda altının ons fiyatı geriledi. Spot altın, gün içinde yaklaşık yüzde 3’e varan düşüşle 5.150–5.250 dolar aralığına çekildi. Bu geri çekilmede başta ABD dolarının güçlenmesi olmak üzere birkaç faktör rol oynadı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi gün içerisinde yüzde 0.8 yükseldi.

TSİ ons fiyatı yüzde 2.1'lik düşüşle 5.188 dolardan işlem gördü.