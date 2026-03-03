Altın fiyatlarında düşüş
Dün 5.400 doları test eden altının ons fiyatı bugün doların güçlenmesiyle 5.200 doların altına çekildi
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, dün yoğun jeopolitik risk ve güvenli liman talebinin etkisiyle önemli ölçüde yükseldikten sonra bugün değer kaybetti.
Dün spot altın fiyatları, ABD–İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimlerin derinleşmesi ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle gün içinde 5.400 dolar seviyelerine kadar çıkarak son haftaların en yüksek seviyelerini test etti. Bu yükselişe, Ortadoğu’daki çatışma risklerinin artması ve belirsizlik ortamının güçlenmesi etkili oldu; yatırımcı ilgisi ile altın fiyatları hafta başında güçlü bir artış kaydetti.
DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 0.8 YÜKSELDİ
Ancak bugün küresel piyasalarda altının ons fiyatı geriledi. Spot altın, gün içinde yaklaşık yüzde 3’e varan düşüşle 5.150–5.250 dolar aralığına çekildi. Bu geri çekilmede başta ABD dolarının güçlenmesi olmak üzere birkaç faktör rol oynadı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi gün içerisinde yüzde 0.8 yükseldi.
TSİ ons fiyatı yüzde 2.1'lik düşüşle 5.188 dolardan işlem gördü.
Dolar endeksi, yatırımcıların riskten kaçış eğilimiyle bir ayın en yüksek seviyelerine yükselirken, dolar bazlı metal olan altın daha az cazip hale geldi. Ayrıca yatırımcıların son yükseliş sonrası kâr realizasyonu yaptığı ve pozisyonlarını kapattığı görüldü.
Piyasa analistleri, doların güçlenmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu, aynı zamanda ABD tahvil getirilerindeki yükselişin de getirisi olmayan altını görece daha az cazip kıldığını belirtiyor.
SON 1 AYDA YÜZDE 14 DEĞER KAZANDI
Bugünkü düşüşe rağmen altın, uzun vadeli jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle hâlâ yüksek seviyelerde işlem görüyor. Ons fiyatı son 1 ayda yüzde 14 yükselmiş durumda. Analistler, kısa vadede dalgalanmanın devam edebileceğini, özellikle dolar ve faiz beklentilerinin altın fiyatı üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.
GÜMÜŞ DE GERİLEDİ
Bu arada gümüş fiyatları da bugün sert bir gerileme yaşadı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 7 gerileyerek 83 dolara çekildi.