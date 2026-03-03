Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
Ordu'da feci bir kaza meydana geldi. Asker eğlencesinde yaşanan olayda, bayrak salladığı araçtan düşen 22 yaşındaki Buğra Akkaya hayatını kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bayrak salladığı araçtan düşen Buğra Akkaya (22), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam Altınordu ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile asker eğlencesine katılan Buğra Akkaya, hareket halindeki araçta bayrak salladığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akkaya, kurtarılamadı. Buğra Akkaya'nın babası Özgür Akkaya'nın da 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Akkaya'nın cenazesi, bugün Gölköy ilçesi Merkez TOKİ Konutları'ndaki evinden helallik alınmasının ardından Kuşluvan Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.