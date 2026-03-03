Canlı
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması

        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz" dedi

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 14:36
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamasının ardından gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Uraloğlu "Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz" dedi.

        HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari dün akşam yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi.

        İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.

        Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:

        "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

        Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

        ABD'ye ait F-15 savaş uçağı Kuveyt'te düştü

        ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı. (İHA) 

