Agbadou bonservisini unutturdu, damga vurdu!
Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Agbadou, performansı ile büyük alkış topladı.
Giriş: 03.03.2026 - 10:24 Güncelleme:
Siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou transferini yaklaşık 2 ay süren uzun pazarlıkların ardından 6 Şubat'ta gerçekleştirmişti.
Dört buçuk yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için İngiliz kulübü Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Ödenen 18 milyon Euro’nun fazla olduğuna dair yorumlar yapılsa da Agbadou çok kısa sürede takıma uyum sağladı ve performansıyla kafalardaki tüm soru işaretlerini silmeyi başardı.