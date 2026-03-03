Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Agbadou bonservisini unutturdu, damga vurdu! - Beşiktaş Haberleri

        Agbadou bonservisini unutturdu, damga vurdu!

        Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Agbadou, performansı ile büyük alkış topladı.

        Giriş: 03.03.2026 - 10:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou transferini yaklaşık 2 ay süren uzun pazarlıkların ardından 6 Şubat'ta gerçekleştirmişti.

        2

        Dört buçuk yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için İngiliz kulübü Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

        3

        Ödenen 18 milyon Euro’nun fazla olduğuna dair yorumlar yapılsa da Agbadou çok kısa sürede takıma uyum sağladı ve performansıyla kafalardaki tüm soru işaretlerini silmeyi başardı.

        4

        Beşiktaş, Agbadou'nun forma giydiği 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 10 puan toplarken, Göztepe ve Kocaelispor maçları gol yemeden kazanıldı.

        5

        Kocaelispor maçında galibiyet golünü atan Agbadou, Alanyaspor karşılaşmasında Hyeongyu Oh'a asist yapmıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret