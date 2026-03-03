Canlı
        Haberler Dünya Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: "İngiltere'yle ilişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen hava saldırılarına katılmama ve destek vermeme kararı alan İngiltere'yle ilgili, "İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü." diye konuştu.

        Giriş: 03.03.2026 - 14:30
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü

        İngiliz The Sun gazetesine konuşan Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına İngiltere'nin katılmama kararını değerlendirdi.

        Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın aldığı kararla ilgili, "Hiç yardımcı olmuyor. Bunu göreceğimi düşünmezdim. Bunu İngiltere'nin yapacağını düşünmezdim." yorumunu yaptı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün! Haberi Görüntüle

        ABD-İngiltere ilişkilerinin son dönemdeki en büyük kopuşlarından birini yaşadığına işaret eden Trump, "Dünya artık daha farklı. İngiltere'yle olan ilişkilerimiz daha farklıydı. İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü." değerlendirmesini yaptı.

        Trump, Starmer'ın Müslüman oylarını düşünerek böyle bir karar almış olabileceğini vurgulayarak, "Başbakanın kendi sorunları var. Harika bir ilişkim olan, çok sevdiğim İngiltere halkı bunu duymaktan hoşnut olmayabilir ama Başbakana bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede? Haberi Görüntüle

        İngiltere'nin artık tanınamaz hale geldiğini belirten Trump, "Londra çok farklı bir yer oldu. Korkunç bir belediye başkanı ve korkunç insanlar var. Başka bir yer oldu." diye konuştu.

        Trump, İngiltere'ye tavsiyelerde de bulunarak, "Kuzey Denizi'ne açılın. Enerji fiyatlarınız tavan yaptı. Ayrıca ülkenizden nefret eden yabancıları ülkenize almayı bırakın." açıklamasını yaptı.

        ABD'nin güçlü bir ülke olarak Orta Doğu'da iyi işler başardığını savunan Trump, ABD'nin Orta Doğu'da bir savaşa girerken en eski müttefiki İngiltere'ye de artık ihtiyacı olmadığının altını çizdi.

        Trump, "Bizim için fark etmez ama Starmer'ın yardım etmesi gerekirdi. Fransa harika iş çıkarıyor ama İngiltere diğerlerinden çok farklı. NATO Genel Sekreteri'nin neler söylediğini gördünüz. Harika birisi. Hepsi harikaydı ancak Keir biraz farklı." dedi.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.

        ABD-İsrail, İran'a neden saldırdı? İran, Körfez ülkelerini neden vurdu? İran'da rejim düşer mi?

        ABD ve İsrail, İran'a saldırarak İran lideri Hamaney dahil birçok tepe yöneticiyi öldürdü. İran'ın başkenti Tahran ve birçok kent vurulurken, İran karşılık olarak İsrail'e ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi. Peki ABD ve İsrail'in saldırılardaki asıl motivasyonu nedir?...
