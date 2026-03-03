Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına İngiltere'nin katılmama kararını değerlendirdi.

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın aldığı kararla ilgili, "Hiç yardımcı olmuyor. Bunu göreceğimi düşünmezdim. Bunu İngiltere'nin yapacağını düşünmezdim." yorumunu yaptı.

ABD-İngiltere ilişkilerinin son dönemdeki en büyük kopuşlarından birini yaşadığına işaret eden Trump, "Dünya artık daha farklı. İngiltere'yle olan ilişkilerimiz daha farklıydı. İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

Trump, Starmer'ın Müslüman oylarını düşünerek böyle bir karar almış olabileceğini vurgulayarak, "Başbakanın kendi sorunları var. Harika bir ilişkim olan, çok sevdiğim İngiltere halkı bunu duymaktan hoşnut olmayabilir ama Başbakana bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede? Haberi Görüntüle

İngiltere'nin artık tanınamaz hale geldiğini belirten Trump, "Londra çok farklı bir yer oldu. Korkunç bir belediye başkanı ve korkunç insanlar var. Başka bir yer oldu." diye konuştu.

Trump, İngiltere'ye tavsiyelerde de bulunarak, "Kuzey Denizi'ne açılın. Enerji fiyatlarınız tavan yaptı. Ayrıca ülkenizden nefret eden yabancıları ülkenize almayı bırakın." açıklamasını yaptı.