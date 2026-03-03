Canlı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı

        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı

        ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki için stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisinde üretimin durması sonrası Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı. Brent petrol Temmuz 2024'ten bu yana ilk keza 85 dolar seviyesini gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı

        Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği durdu. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyordu.

        İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket dün buradaki LNG üretimini durdurdu.

        Boğaz'dan LNG sevkiyatının yapılamaması ve küresel LNG üretimi için kritik önemi bulunan Katar'daki tesisteki üretimin durması, Avrupa gaz fiyatlarındaki ralliyi hızlandırdı.

        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 14.20 itibarıyla 65,5 euroya yükseldi.

        Fiyatlar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları öncesinde 27 Şubat'ta megavatsaat başı 31,95 eurodan kapanmıştı.

        Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları saldırılar öncesine göre yüzde 100'ü aştı. Fiyatlardaki artış bugün dünkü kapanışa göre yüzde 47'yi buldu.

        "Uluslararası piyasalarda rekabet kızışabilir"

        Küresel LNG ihracat kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'si Katar’da bulunuyor.

        Katar'daki Ras Laffan ile Mesaieed tesislerinin eş zamanlı olarak kapatılması, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana doğalgaz piyasasında görülen en büyük arz şoklarından biri anlamına geliyor.

        QatarEnergy'nin LNG tedarikinde mücbir sebep ilan etmesi, uzun vadeli sözleşmelere bağlı alıcılar için belirsizliği artırırken alıcıların spot piyasaya yönelmek zorunda kalma ihtimali artıyor.

        Doğalgaz ve petrol ihracatı için önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin durması da Avrupa ve Asya arasında ABD ve Avustralya'dan gelen alternatif LNG’ye yönelik rekabeti artırırken bu durum fiyatları yukarı çekiyor.

        Rusya'dan alımı durdurma kararı almış olan Avrupa da zorlu bir süreç yaşıyor. AB ülkelerinin doğalgaz depolarındaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük bir seviye olan yüzde 30'da seyrediyor.

        AB’ye üye ülkelerin temsilcilerini bir araya getiren, doğalgaz depolamasını ve arz güvenliğini izleyen, kriz dönemlerinde ise müdahale önlemlerini koordine eden Doğalgaz Koordinasyon Grubu, Orta Doğu’daki çatışmaların etkilerini değerlendirmek üzere 4 Mart'ta toplanacak.

        Petrol fiyatları yükseldi

        Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 9'a kadar yükseldi. Brent petrol Temmuz 2024'ten bu yana ilk keza 85 dolar seviyesini gördü.

        Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

