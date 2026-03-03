ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki süren savaşla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

İran'ın hava kuvvetlerini, donanmasını ve lider kadrosunu yok ettiklerini söyleyen Trump, "Konuşmak istiyorlar ama 'Çok geç' dedim" dedi.

Trump pazartesi günü İran tarafının konuşmak istediğini ve kendisinin bunu kabul ettiğini duyurmuştu.

Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor Haberi Görüntüle

ABD ordusunun "sonsuza kadar" savaşacak kadar yeterli silah stoğuna sahip olduğunu söyleyen Trump, savaşın 4-5 hafta sürebileceğini belirtmişti.