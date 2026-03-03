Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafı konuşmak istiyor, onlara 'Çok geç' dedim" açıklamasını yaptı.
Giriş: 03.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki süren savaşla ilgili kritik bir açıklama yaptı.
İran'ın hava kuvvetlerini, donanmasını ve lider kadrosunu yok ettiklerini söyleyen Trump, "Konuşmak istiyorlar ama 'Çok geç' dedim" dedi.
Trump pazartesi günü İran tarafının konuşmak istediğini ve kendisinin bunu kabul ettiğini duyurmuştu.
ABD ordusunun "sonsuza kadar" savaşacak kadar yeterli silah stoğuna sahip olduğunu söyleyen Trump, savaşın 4-5 hafta sürebileceğini belirtmişti.
