Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim | Dış Haberler

        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafı konuşmak istiyor, onlara 'Çok geç' dedim" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki süren savaşla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

        İran'ın hava kuvvetlerini, donanmasını ve lider kadrosunu yok ettiklerini söyleyen Trump, "Konuşmak istiyorlar ama 'Çok geç' dedim" dedi.

        Trump pazartesi günü İran tarafının konuşmak istediğini ve kendisinin bunu kabul ettiğini duyurmuştu.

        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor Haberi Görüntüle

        ABD ordusunun "sonsuza kadar" savaşacak kadar yeterli silah stoğuna sahip olduğunu söyleyen Trump, savaşın 4-5 hafta sürebileceğini belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyüpsultan TEM'de zincirleme trafik kazası: Hafriyat kamyonu devrildi, iki araç bariyerlere çarptı

        TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrilirken, iki araç ise bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi