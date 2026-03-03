İbrahim Tatlıses'in yaşadığı tüm maddi kayıpların arkasında kadınlar olduğunu söyleyen torunu Mert Tatlıses, "İbrahim Bey kadınların üzerine ev, araba yapıyor. Sonra da 'dolandırıldım' diye ortaya çıkıyor" dedi.

"BABAMI VURDURMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTU"



İbrahim Tatlıses'in, babası Ahmet Tatlıses ile ilgili çeşitli planlar yaptığını da iddia eden Mert Tatlıses, "Babamı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu biliyorum. Bunu kendisi de babama söyledi. Ses kayıtları var" diye konuştu.