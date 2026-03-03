Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Charles Leclerc ile Alexandra Saint Mleux evlendi

        Charles Leclerc ile Alexandra Saint Mleux evlendi

        Formula 1 pilotu Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu Alexandra Saint Mleux ile Monaco'da evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 18:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Charles Leclerc evlendi

        Formula 1'de 2026 sezonuna sayılı günler kala, yıldız pilot Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Alexandra Saint Mleux ile memleketi Monaco'da düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.

        Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle duyuran çift, düğün sürecinin iki aşamadan oluşacağını açıkladı.

        Leclerc, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sonsuza kadar hatırlayacağımız bir gün. İlk bölüm tamamlandı; ikinci bölüm ise önümüzdeki yıl tüm sevdiklerimizle birlikte kutlayacağımız büyük düğünle devam edecek.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üç şeritli yolda tehlikeli yaya geçidi korkutuyor

        Trabzon'un Moloz mevkiinde yayalar, üç şeritli yolda canlarını hiçe sayarak karşıya geçmeye çalışıyor. Üst ve alt geçidin bulunmadığı bölgede, camiye gitmek ya da ilçe minibüslerine binmek isteyen vatandaşlar yoğun trafikte tehlikeyle burun buruna kalıyor. (İHA)

        #Charles Leclerc
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler