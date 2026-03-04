Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı

Canlı
Habertürk
Habertürk
        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht' için Sezen Aksu'nun özel olarak yazdığı 'Kar' şarkısının yer aldığı ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu

        Giriş: 04.03.2026 - 00:06
        SHOW TV'nin, FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht' için Sezen Aksu'nun özel olarak kaleme aldığı 'Kar' adlı şarkının yer aldığı ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

