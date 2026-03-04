Trump bankaları suçladı: Güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz

Canlı
        Tüm Haberler
        ABD Başkanı Donald Trump, bankaların sabitcoin piyasasına yönelik "Genius" yasasını zayıflatmasına izin vermeyeceklerini belirterek, piyasa yapısı düzenlemesinin bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu. Trump, "Bankalar rekor karlar açıklarken, güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz" dedi

        Giriş: 04.03.2026 - 07:28
        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Geçen yıl imzalayarak yasalaştırdığı ve sabitcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan "Genius" yasasının bankalar tarafından "tehdit edildiğini ve zayıflatılmaya çalışıldığını" öne süren Trump, "Bu kabul edilemez ve buna izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

        "GÜÇLÜ KRİPTO GÜNDEMİMİZİ ZAYIFLATMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

        Trump, ABD'nin dijital varlıklar için piyasa yapısı düzenlemesinin de bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizerek, "Amerikalılar paralarından daha fazla kazanç elde etmeli. Bankalar rekor karlar açıklarken, güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

        Aksi takdirde bu sektörün Çin'e ve diğer ülkelere kayabileceğini savunan Trump, dijital varlıklara hukuki netlik sağlamayı amaçlayan Clarity tasarısının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Trump, "Genius" yasasının ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma yolunda atılan ilk büyük adım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Clarity tasarısının kabul edilmesi ise işi tamamlamak ve en önemlisi bu büyük ve güçlü sektörü ülkemizde tutmak için atılması gereken bir sonraki adım. Bankalar, 'Genius' yasasının altını oymaya ya da Clarity tasarısını rehine gibi kullanmaya çalışmamalıdır. Bankaların kripto sektörüyle iyi bir anlaşma yapmaları gerekir, çünkü Amerikan halkının çıkarına olan budur. Bu sektör, gerçek anlamda başarılı olmaya bu kadar yaklaşmışken, Amerika halkının elinden alınamaz."

