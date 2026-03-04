Canlı
        Süper Lig kulüplerini sponsor ve taraftar ayakta tutuyor

        Süper Lig kulüplerini sponsor ve taraftar ayakta tutuyor

        UEFA'nın mali raporuna göre Süper Lig kulüplerinin gelirlerinin yüzde 75'ini ticari gelirler ve gişe gelirleri oluşturuyor. TV yayın gelirleri ve UEFA ödülleri, rakiplerin oldukça gerisinde kalıyor. Rekabet ettiğimiz liglerde bu kalemlerin oranı yüzde 50'lere kadar ulaşıyor. Süper Lig'de sponsorların yerlilik oranı da yüzde 91, Türkiye bu alanda en yüksek orana sahip ülkelerden biri durumunda... Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin'in haberi

        Giriş: 04.03.2026 - 07:06
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor

        UEFA'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı mali rapor, liglerin nasıl gelir modelleriyle işlediğini ortaya koydu.

        Liglerin elde ettiği gelirlere bakıldığında; İngiltere Premier Lig, yıllık 7 milyar 447 milyon euro ile açık ara zirvede. Almanya 3 milyar 902 milyon euro, İspanya 3 milyar 881 milyon euro, İtalya 2 milyar 922 milyon euro, Fransa 2 milyar 527 milyon euro ile İngiltere'yi takip eden ligler.

        6. sırada savaş nedeniyle Avrupa kupalarından men edilen ve gelirlerinin tamamını ülke içinden elde eden Rusya var. Rusya'nın yıllık geliri 1 milyar 28 milyon euro.

        Türkiye, 877 milyon euro ile Avrupa'da en çok gelir elde eden 7. lig konumunda. Türkiye'yi Hollanda, Belçika ve Portekiz takip ediyor.

        GELİRLER NEREDEN?

        Liglerin gelirlerini hangi kalemlerden elde ettiği incelendiğinde farklı tablolar ortaya çıkıyor. UEFA'nın raporunda kalemler TV, UEFA ödülleri, bilet gelirleri, ticari gelirler ve diğer olarak ayrılmış durumda.

        UEFA GELİRLERİ, PREMİER LİG İÇİN ÖNEMSİZ

        İngiltere'de gelirlerin yüzde 46'sı TV yayınından geliyor. Yüzde 32 ticari, yüzde 14 biletten oluşuyor. Premier Lig kulüpleri her ne kadar 408 milyon euro ile en çok UEFA ödülü elde eden 3. ülke olsa da bu kalemin toplam gelir içerisindeki payı sadece yüzde 5.

        ALMANYA'DA DENGELİ DAĞILIM

        Almanya Bundesliga'da gelirlerin yüzde 38'i ticari kalemden geliyor. Ardından yüzde 29'la TV yayını, yüzde 14'le bilet, yüzde 12 ile UEFA ödülleri yer alıyor. Yüzde 6 ise diğer kategorisinden. Büyük ligler içerisinde en dengeli dağılım Bundesliga'da bulunuyor.

        İSPANYA VE İTALYA'DA YAYIN GELİRİ AĞIRLIKTA

        İspanya La Liga'da gelirlerin yüzde 35'i TV yayını, yüzde 31'i ticari, yüzde 15'i bilet, yüzde 12'si ise UEFA gelirlerinde oluşuyor. İtalya Serie A'da da benzer bir dağılım söz konusu. TV yayınının payı yüzde 38, ticari gelirin payı yüzde 29, bilet gelirinin payı yüzde 15, UEFA ödüllerinin payı ise yüzde 12.

        Fransa Ligue 1'de yüzde 30 ile en yüksek pay ticari kalemden. Ardından yüzde 24 ile diğer kategorisi geliyor. Fransa'daki bu istisnanın nedeni lig ile Lüksemburg merkezli CVC Capital Partners isimli fon arasında yapılan anlaşmadan kaynaklanıyor. Özellikle yayın gelirlerini içeren ligin pazarlamasını yapan bu şirketten gelen gelirler diğer kalemine yazılıyor. Yani diğer kategorisinin de büyük kısmı TV yayınından geliyor. TV kaleminin payı yüzde 19, biletin yüzde 18, UEFA gelirinin ise yüzde 9.

        SÜPER LİG TİCARİ GELİRE BAĞIMLI

        Türkiye Süper Ligi, ticari gelirin toplam gelirden en çok payı aldığı lig olarak öne çıkıyor. Ticari gelir, sponsorluk, mağazacılık ve ürün satışları, maç günü harici tesis gelirleri, üyelik gelirleri, özel turnuva gelirleri gibi kalemlerden oluşuyor.

        Gelir içerisindeki en çok payı alan 2. kategori bilet satışları. Toplam gelirlerin yüzde 17'si bilet gelirlerinden elde ediliyor.

        YAYIN GELİRİ VE UEFA ÖDÜLLERİNDE RAKİPLERİN ÇOK GERİSİNDE

        Süper Lig'de TV yayın gelirlerinin payı sadece yüzde 9. En yüksek gelir elde eden 10 lig içerisinde Süper Lig bu açıdan sonuncu sırada yer alıyor. Rusya yüzde 11, Hollanda yüzde 12, Belçika yüzde 17, Portekiz ise yüzde 29 payı TV gelirlerinden elde ediyor.

        YAYIN GELİRİ (2024)

        Ülke Yayın geliri (€m)
        İngiltere 3.407
        İspanya 1.371
        Almanya 1.143
        İtalya 1.115
        Fransa 482
        Portekiz 182
        Rusya 113
        Belçika 96
        Hollanda 90
        Türkiye 80
        Polonya 61
        Norveç 41
        Danimarka 38
        İsveç 34
        Yunanistan 33
        Avusturya 32
        İskoçya 31
        İsviçre 20
        Macaristan 20
        Hırvatistan 9

        UEFA GELİRİ PAYI DİPTE

        55 ülke arasında gelirler içerisinde UEFA geliri payının en düşük olduğu 2. ülke Türkiye. Bu alanda Premier Lig, yüzde 5 ile son sırada ancak Premier Lig'in diğer gelirleri o kadar yüksek ki UEFA gelirinin payı düşük kalıyor. İngilizler buradan 2024'te 408 milyon euro kazanırken Süper Lig takımları 65 milyon euro kazandı.

        UEFA GELİRLERİ (2024)

        Ülke Kulüp Sayısı Ortalama Gelir (€m) Toplam Gelir (€m)
        Almanya 8 59 476
        İspanya 7 67 472
        İngiltere 8 51 408
        İtalya 7 50 348
        Fransa 8 29 228
        Portekiz 6 28 167
        Hollanda 5 22 112
        İskoçya 5 16 81
        Türkiye 5 13 65
        Avusturya 5 13 63
        Belçika 5 12 62
        Yunanistan 5 11 56
        İsviçre 5 8.5 42
        Hırvatistan 4 10 42
        Polonya 4 8.4 33
        İsveç 4 8 32
        Norveç 4 7.9 32
        Danimarka 4 5.3 21
        Macaristan 4 4 16
        Tek istisna olan Rusya, UEFA müsabakalarından men edildiği için buradan gelir elde edemiyor.

        FORMA VE ÜRÜN SATIŞLARINDA 3 KULÜBÜMÜZ İLK 20'DE

        Avrupa'daki tüm kulüpler içerisinde en çok forma ve ürün satışı geliri olan kulüpler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor.

        Galatasaray 99 milyon euro ile 8. sırada, Fenerbahçe 72 milyon euro ile 12. sırada, Beşiktaş ise 50 milyon euro ile 17. sırada.

        Bilet gelirleri kategorisinde Galatasaray 81 milyon euro ile 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 64 milyon euro ile 19. sırada.

        SÜPER LİG KULÜPLERİNİ SPONSORLAR VE TARAFTARLAR AYAKTA TUTUYOR

        Süper Lig kulüplerinin gelirlerinin yüzde 75'i ticari gelirler ve bilet gelirlerinden oluşuyor. UEFA ve TV yayın gelirlerinin payı yüzde 16, diğer kategorisi ise yüzde 9.

        Lig / Ülke Bilet (%) Ticari (%) Toplam (%)
        Türkiye 17 58 75
        Rusya 6 59 65
        Hollanda 27 38 65
        İskoçya 36 29 65
        Danimarka 11 50 61
        İsviçre 29 31 60
        İsveç 23 35 58
        Almanya 14 38 52
        Avusturya 21 31 52
        Polonya 16 34 50
        Çekya 15 35 50
        Yunanistan 20 29 49
        Norveç 13 35 48
        Belçika 19 28 47
        İngiltere 14 32 46
        İspanya 15 31 46
        Hırvatistan 13 32 45
        İtalya 15 29 44
        Fransa 18 24 42
        İsrail 26 16 42
        Portekiz 13 23 36
        Macaristan 3 31 34

        SPONSORLARIN YÜZDE 89'U YERLİ

        Türkiye'deki kulüplerin sponsorlarının yüzde 89'u yerli firmalardan oluşuyor. Bu alanda yerliliğin en yüksek olduğu 5. ülke. 5 büyük lige bakıldığında İngiltere'de yüzde 5, Almanya'da yüzde 83, İtalya'da yüzde 55, İspanya'da yüzde 45, Fransa'da ise yüzde 67.

        Ülke Yerli Sponsor Oranı (%)
        Rusya 100
        İsveç 100
        Kuzey Makedonya 100
        Macaristan 92
        Türkiye 89
        Hollanda 89
        Belçika 88
        Almanya 83
        Avusturya 83
        Yunanistan 79
        Portekiz 78
        İskoçya 75
        Danimarka 75
        Fransa 67
        İsviçre 67
        Polonya 61
        İtalya 55
        İspanya 45
        Hırvatistan 30
        İngiltere 5
