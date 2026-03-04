Süper Lig kulüplerini sponsor ve taraftar ayakta tutuyor

UEFA'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı mali rapor, liglerin nasıl gelir modelleriyle işlediğini ortaya koydu.

Liglerin elde ettiği gelirlere bakıldığında; İngiltere Premier Lig, yıllık 7 milyar 447 milyon euro ile açık ara zirvede. Almanya 3 milyar 902 milyon euro, İspanya 3 milyar 881 milyon euro, İtalya 2 milyar 922 milyon euro, Fransa 2 milyar 527 milyon euro ile İngiltere'yi takip eden ligler.

6. sırada savaş nedeniyle Avrupa kupalarından men edilen ve gelirlerinin tamamını ülke içinden elde eden Rusya var. Rusya'nın yıllık geliri 1 milyar 28 milyon euro.

Türkiye, 877 milyon euro ile Avrupa'da en çok gelir elde eden 7. lig konumunda. Türkiye'yi Hollanda, Belçika ve Portekiz takip ediyor.

GELİRLER NEREDEN?

Liglerin gelirlerini hangi kalemlerden elde ettiği incelendiğinde farklı tablolar ortaya çıkıyor. UEFA'nın raporunda kalemler TV, UEFA ödülleri, bilet gelirleri, ticari gelirler ve diğer olarak ayrılmış durumda.

REKLAM

UEFA GELİRLERİ, PREMİER LİG İÇİN ÖNEMSİZ

İngiltere'de gelirlerin yüzde 46'sı TV yayınından geliyor. Yüzde 32 ticari, yüzde 14 biletten oluşuyor. Premier Lig kulüpleri her ne kadar 408 milyon euro ile en çok UEFA ödülü elde eden 3. ülke olsa da bu kalemin toplam gelir içerisindeki payı sadece yüzde 5.

ALMANYA'DA DENGELİ DAĞILIM

Almanya Bundesliga'da gelirlerin yüzde 38'i ticari kalemden geliyor. Ardından yüzde 29'la TV yayını, yüzde 14'le bilet, yüzde 12 ile UEFA ödülleri yer alıyor. Yüzde 6 ise diğer kategorisinden. Büyük ligler içerisinde en dengeli dağılım Bundesliga'da bulunuyor.

İSPANYA VE İTALYA'DA YAYIN GELİRİ AĞIRLIKTA

İspanya La Liga'da gelirlerin yüzde 35'i TV yayını, yüzde 31'i ticari, yüzde 15'i bilet, yüzde 12'si ise UEFA gelirlerinde oluşuyor. İtalya Serie A'da da benzer bir dağılım söz konusu. TV yayınının payı yüzde 38, ticari gelirin payı yüzde 29, bilet gelirinin payı yüzde 15, UEFA ödüllerinin payı ise yüzde 12.

Fransa Ligue 1'de yüzde 30 ile en yüksek pay ticari kalemden. Ardından yüzde 24 ile diğer kategorisi geliyor. Fransa'daki bu istisnanın nedeni lig ile Lüksemburg merkezli CVC Capital Partners isimli fon arasında yapılan anlaşmadan kaynaklanıyor. Özellikle yayın gelirlerini içeren ligin pazarlamasını yapan bu şirketten gelen gelirler diğer kalemine yazılıyor. Yani diğer kategorisinin de büyük kısmı TV yayınından geliyor. TV kaleminin payı yüzde 19, biletin yüzde 18, UEFA gelirinin ise yüzde 9.

REKLAM

SÜPER LİG TİCARİ GELİRE BAĞIMLI

Türkiye Süper Ligi, ticari gelirin toplam gelirden en çok payı aldığı lig olarak öne çıkıyor. Ticari gelir, sponsorluk, mağazacılık ve ürün satışları, maç günü harici tesis gelirleri, üyelik gelirleri, özel turnuva gelirleri gibi kalemlerden oluşuyor.

Gelir içerisindeki en çok payı alan 2. kategori bilet satışları. Toplam gelirlerin yüzde 17'si bilet gelirlerinden elde ediliyor.

YAYIN GELİRİ VE UEFA ÖDÜLLERİNDE RAKİPLERİN ÇOK GERİSİNDE

Süper Lig'de TV yayın gelirlerinin payı sadece yüzde 9. En yüksek gelir elde eden 10 lig içerisinde Süper Lig bu açıdan sonuncu sırada yer alıyor. Rusya yüzde 11, Hollanda yüzde 12, Belçika yüzde 17, Portekiz ise yüzde 29 payı TV gelirlerinden elde ediyor.

YAYIN GELİRİ (2024)

Ülke Yayın geliri (€m) İngiltere 3.407 İspanya 1.371 Almanya 1.143 İtalya 1.115 Fransa 482 Portekiz 182 Rusya 113 Belçika 96 Hollanda 90 Türkiye 80 Polonya 61 Norveç 41 Danimarka 38 İsveç 34 Yunanistan 33 Avusturya 32 İskoçya 31 İsviçre 20 Macaristan 20 Hırvatistan 9

UEFA GELİRİ PAYI DİPTE

55 ülke arasında gelirler içerisinde UEFA geliri payının en düşük olduğu 2. ülke Türkiye. Bu alanda Premier Lig, yüzde 5 ile son sırada ancak Premier Lig'in diğer gelirleri o kadar yüksek ki UEFA gelirinin payı düşük kalıyor. İngilizler buradan 2024'te 408 milyon euro kazanırken Süper Lig takımları 65 milyon euro kazandı.

UEFA GELİRLERİ (2024)

Ülke Kulüp Sayısı Ortalama Gelir (€m) Toplam Gelir (€m) Almanya 8 59 476 İspanya 7 67 472 İngiltere 8 51 408 İtalya 7 50 348 Fransa 8 29 228 Portekiz 6 28 167 Hollanda 5 22 112 İskoçya 5 16 81 Türkiye 5 13 65 Avusturya 5 13 63 Belçika 5 12 62 Yunanistan 5 11 56 İsviçre 5 8.5 42 Hırvatistan 4 10 42 Polonya 4 8.4 33 İsveç 4 8 32 Norveç 4 7.9 32 Danimarka 4 5.3 21 Macaristan 4 4 16

REKLAM

Tek istisna olan Rusya, UEFA müsabakalarından men edildiği için buradan gelir elde edemiyor.

FORMA VE ÜRÜN SATIŞLARINDA 3 KULÜBÜMÜZ İLK 20'DE

Avrupa'daki tüm kulüpler içerisinde en çok forma ve ürün satışı geliri olan kulüpler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor.

Galatasaray 99 milyon euro ile 8. sırada, Fenerbahçe 72 milyon euro ile 12. sırada, Beşiktaş ise 50 milyon euro ile 17. sırada.

Bilet gelirleri kategorisinde Galatasaray 81 milyon euro ile 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 64 milyon euro ile 19. sırada.

SÜPER LİG KULÜPLERİNİ SPONSORLAR VE TARAFTARLAR AYAKTA TUTUYOR

Süper Lig kulüplerinin gelirlerinin yüzde 75'i ticari gelirler ve bilet gelirlerinden oluşuyor. UEFA ve TV yayın gelirlerinin payı yüzde 16, diğer kategorisi ise yüzde 9.

Lig / Ülke Bilet (%) Ticari (%) Toplam (%) Türkiye 17 58 75 Rusya 6 59 65 Hollanda 27 38 65 İskoçya 36 29 65 Danimarka 11 50 61 İsviçre 29 31 60 İsveç 23 35 58 Almanya 14 38 52 Avusturya 21 31 52 Polonya 16 34 50 Çekya 15 35 50 Yunanistan 20 29 49 Norveç 13 35 48 Belçika 19 28 47 İngiltere 14 32 46 İspanya 15 31 46 Hırvatistan 13 32 45 İtalya 15 29 44 Fransa 18 24 42 İsrail 26 16 42 Portekiz 13 23 36 Macaristan 3 31 34

SPONSORLARIN YÜZDE 89'U YERLİ

Türkiye'deki kulüplerin sponsorlarının yüzde 89'u yerli firmalardan oluşuyor. Bu alanda yerliliğin en yüksek olduğu 5. ülke. 5 büyük lige bakıldığında İngiltere'de yüzde 5, Almanya'da yüzde 83, İtalya'da yüzde 55, İspanya'da yüzde 45, Fransa'da ise yüzde 67.