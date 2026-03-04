Canlı
        Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Rize canlı izle

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda konuğu Çaykur Rizespor!

        Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kartal, rakibini mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükselmek istiyor.

        Giriş: 04.03.2026 - 10:13
        1

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.

        2

        Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

        3

        Çaykur Rizespor çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu. Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

        4

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada forma giyemeyecek.

        5

        SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

        Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.

        Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi.

        Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.

        6

        KUPADAKİ 9. RANDEVU

        Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek.

        1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.

        Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

        Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.

        7

        SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

        Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

        Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

        Son iki müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

        8

        BEŞİKTAŞ'TA HEDEF DERBİ ÖNCESİ NAMAĞLUP SERİYİ KORUMAK

        Süper Lig'de hafta sonu derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Süper Lig'de 11. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 13, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

        Derbi öncesinde olumsuz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

        9

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

        Vazquez, Gökhan, Djalo, Yasin, Rıdvan, Ndidi, Orkun (Salih), Rashica, Jota, Oh

