Kayseri'de olay, 15 Ağustos 2022'te Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı.

POMPALI İLE ATEŞ AÇILDI: 5 YARALI

DHA'daki habere göre Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı.

ŞARKICI İLE OĞLU TUTUKLANDI

Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı. Metin Işık ile oğlu tutuklandı, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Işık da Eylül 2022'de tahliye edildi.

HAPİS CEZALARI TALEP EDİLDİ

Olaya ilişkin Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede; tutuklu Mustafa Işık hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme'den müebbet, 'Silahla yaralama'dan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Metin Işık hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme'den müebbet, 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme'den 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Silahla tehdit' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet istendi.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA KANEPEYE SAKLAMIŞ

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde; şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S.'nin yoldan geçtiği, av tüfeğiyle kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalarla yere düştüğü görüldü.

Mustafa Işık'ın, tüfeği sokağın diğer tarafına çevirip, kendisine müdahale etmek isteyen başka komşusuna doğrultarak ateş ettiği ardından evin avlusuna girdiği, 2 farklı tüfeği kanepenin altında sakladığı, daha sonra da 2 tüfeği alarak hızla evinin merdivenlerini çıktığı anlar yer aldı.

Yine görüntülere göre; olaydan önce Mustafa Işık'ın evlerinin avlusuna girerek kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından yarıya kadar çıkarıp, bir süre bakıp tekrar bıraktığı, bir süre gezindikten sonra av tüfeğini çıkarıp eline aldığı, kontrol edip bahçe tuvaletine bıraktıktan sonra babası Metin Işık'ın yanına çıktığı görüldü. Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık'ın aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.

DAVADA KARAR VERİLDİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Nisan'da görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Işık, 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 12 yıl, 1 kişiye karşı 'Nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama' suçundan 9 yıl, 1 kişiye yönelik aynı suçtan 6 yıl, 2 kişiye yönelik aynı suçtan 5'er yıldan 10 yıl, 3 kişiye yönelik ise 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4,5 yıl, 1 kişiye yönelik eyleminden dolayı da 1 yıl hapis olmak üzere toplam 42.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olması nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık'ın ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine karar verdi. Heyet, şarkıcı Işık'ı 'Silahla tehdit' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Mağdur taraf avukatları Umut Taşdemir ve Ramazan Taş, karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozma kararı verdi.

Ceza dairesi, sanık şarkıcı Metin Işık hakkında, güvenlik kamerası görüntülerinde görülen bir kadının kimliğinin tespit edilip, tanık olarak dinlenmesine, taraflar arasındaki daha önceki kavga olaylarının hukuki durumları araştırılıp hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma sonucu hüküm kurulduğu, olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınmadan hüküm verilmesi nedeniyle kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. İstinaf, yerel mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapılmasını ve kamera görüntülerinde şarkıcı Işık'ın tüfeği uzattığında namlunun mağdurlar tarafından görülüp görülmediğinin de tespit edilmesini istedi.

KEŞİF YAPILDI

Yerel mahkemenin verdiği karar sonrası olay yerinde geçen yıl 21 Şubat'ta keşif yapıldı. Naip hakim (görevlendirilen) gözetiminde yapılan keşifte; şarkıcı Metin Işık ile olayda yaralanan kişiler ve mağdur avukatı Umut Taşdemir hazır bulundu. Polis ekipleri de keşif mahallinde bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemi aldı. Keşifte, olay sırasında yaralanan kişiler ile şarkıcı Işık'ın oğlunun ateş ettiği yer arasındaki mesafe ölçüldü. Ayrıca şarkıcı Metin Işık'ın silahı nereden uzattığının belirlenmesi için çalışma yapıldı.

OĞLU 23.5 YILA MAHKUM OLDU

Bozma kararının ardından şarkıcı Metin Işık ile eşi ve oğlu, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Bozma kararı sonrası geçen yıl 18 Temmuz'da 3'üncü duruşması görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Işık'ı, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, 2 kişiye yönelik 'Kasten yaralama' suçundan 1’er yıl, 1 kişiye yönelik 'Kasten yaralama' suçundan 9 ay, 2 kişiye karşı ‘Nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama’ suçundan 3’er yıl 4’er ay, 1 kişiye yönelik aynı suçtan 4 yıl, 1 kişiye yönelik ise ‘Kasten yaralama' 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 23.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ŞARKICI İÇİN 4 YILA HÜKMEDİLDİ

Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olması nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık'ın ise 'Kasten yaralamaya azmettirme' suçundan beraatine karar verildi. Heyet, şarkıcı Işık’ı ‘Silahla tehdit' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA İKİNCİ KEZ İSTİNAFA GİTTİ

Taraf avukatlarının yeniden itirazı sonrası dosya ikinci kez Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda; usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın, 5 yıldan fazla olanlar için Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere, diğer cezalar yönünde ise kesin olarak verildiği belirtildi.

CEZAEVİNE GİRDİ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin, ‘Silahla tehdit’ suçundan 4 yıl hapis cezası alan Metin Işık, cezasını onaması sonrası cezaevine teslim oldu. Şubat ayının sonlarına doğru cezaevine giren Metin Işık’ın, yaklaşık 1 ay kapalı, 3 ay da yasal zorunluluk gereği açık cezaevinde kalacağı, cezasının geri kalanını denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak infaz edeceği öğrenildi.