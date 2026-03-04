Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Canavar anne hakkında karar! Babadan itiraz: "Öldürme kastı var!" | Son dakika haberleri

        Canavar anne hakkında karar! Babadan itiraz: "Öldürme kastı var!"

        Antalya'da anne vahşetinde karar çıktı. Olayda 1 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı kamera görüntüleriyle ortaya çıkan İmane Moti, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edeceklerini söyleyen baba Osman Vesek, "İtirazımız olacak. Yaşanan olaylarda çocuğumun öldürülme kastının olduğunu düşünüyorum." dedi

        Giriş: 04.03.2026 - 11:00
        Canavar anne hakkında karar!
        Antalya'da 1 yaşındaki kızına eşinin şiddet uyguladığını gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkaran Osman Vesek'in şikayeti sonrası tutuklanan İmane Moti (25), 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre 2023 yılında Fas uyruklu Imane Moti ile hayatını birleştiren Osman Vesek'in bu evlilikten geçen yıl bir kızı oldu. Kızının vücudundaki morlukları fark eden Vesek, eşine sorduğunda, çocuğun yürümeye yeni başladığı için sık sık düştüğü yönünde cevaplar aldı.

        Bir süredir hem çevresinden gelen uyarılar hem de kızının vücudundaki morluklar nedeniyle endişe duyan Vesek, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen Vesek, kızının annesinin şiddetine maruz kaldığını gördü. Osman Vesek, elindeki görüntüler ile eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Moti, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Tutuklu sanık İmane Moti, 'Alt soya karşı eziyet ve basit yaralama' suçlarından 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, pişman olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık İmane Moti’nin 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Cezada indirim uygulanmadı.

        "ÖLDÜRÜLME KASTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Duruşmanın ardından konuşan Osman Vesek, "Olayı gerçekleştiren şahıs, cezasını aldı ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan olaylar, çocuğa karşı işlenen suçlar ortada. Eğer adalet nezdinde cezası buysa, biz takdiri Türk adaletine bıraktık. Bazı taleplerimiz yine reddedildi. Bu konularda itirazlarımız olacak. Yaşanan olaylarda çocuğumun öldürülme kastının olduğunu düşünüyorum. Bunun da vicdanen göz önünde bulundurulmasını istiyorum" dedi.

        "KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

        Osman Vesek’in avukatı Onur Can Eroğlu, "Yargılama sonucunda sanık anne hakkında 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadı. Ancak şunu belirtmek gerekir ki mahkeme, en başından beri araştırılmasını talep ettiğimiz bazı hususları araştırmadı. Bunların en önemlilerinden biri, sanığın gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair alınması gereken rapordu. Ceza verirken üst sınırdan uygulamadı. Oysa kendi çocuğuna birden fazla kez ve öldürmeye elverişli olacak şekilde şiddet uygulayan bir kişi hakkında en üst sınırdan ceza verilmeyecekse, kime verileceği konusu kamuoyunun takdirine bırakılmış bir husustur. Bu karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.

