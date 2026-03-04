Galatasaray'ın lideri İlkay Gündoğan!

Manchester City’de kazandığı sayısız kupa ve Barcelona’da geçirdiği sezon boyunca edindiği üst düzey futbol kültürünü Galatasaray’a taşıyan İlkay Gündoğan, özellikle genç oyuncular için adeta bir rehber konumunda.

Avrupa’nın en üst seviyesinde yıllarca forma giymiş olması, takım arkadaşlarının da ona olan güvenini artırıyor.

YERLİ FUTBOLCULAR BİRÇOK KONUDA İLKAY'A DANIŞIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte özellikle yerli futbolcuların ve Almanya kökenli oyuncuların birçok konuda İlkay’a danıştığı biliniyor. Maç içi pozisyonlar, saha içi yerleşimler, antrenman alışkanlıkları ve profesyonel kariyer yönetimi gibi konularda sık sık tecrübeli oyuncunun görüşüne başvuruluyor.

İlkay da bu rolü büyük bir sorumlulukla üstlenerek takım arkadaşlarına hem saha içinde hem de dışında yol göstermeye çalışıyor.

Manchester City’de Pep Guardiola yönetiminde yıllarca kaptanlık yapmış, Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamış bir oyuncunun tecrübesi Galatasaray için önemli bir kazanım olarak görülüyor. Barcelona’daki sezonunda da takımın lider karakterlerinden biri olan İlkay, bu birikimini şimdi sarı-kırmızılı formayla sahaya yansıtıyor.