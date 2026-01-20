Brooklyn Beckham'dan ailesine 10 çarpıcı suçlama

David ve Victoria Beckham çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, ailesiyle arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. En son Beckham'alara kendisiyle iletişime geçmelerini veya sosyal medyada kendisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmalarını yasaklayan bir ihtar göndererek ailesiyle ipleri tamamen koparan Brooklyn Beckham, şimdi de ailesine neden sırt çevirdiğine dair bir açıklama yaptı. Açıklamasında ailesine yönelik 10 çarpıcı suçlama yönelten Brooklyn Beckham, anne ve babasını, eşi Nicola Peltz ile aralarını bozmaya çalışmakla itham etti.

"ANNEM GELİNLİK TASARIMINI SON ANDA İPTAL ETTİ"

Brooklyn Beckham, tasarımcı annesi Victoria Beckham'ın düğüne geri sayım başladığında eşi Nicola Peltz'in gelinliğini tasarlamaktan vazgeçtiğini öne sürdü. Brooklyn, "Annem, Nicola'nın onun tasarımını giymek için heyecanlı olmasına rağmen, son anda elbise yapımını iptal etti ve bu da Nicola'nın acilen yeni bir gelinlik bulmasına neden oldu" dedi. Ancak bu iddiayı öne sürmesinin ardından Nicola Peltz için Valentino imzalı gelinliğin hazırlığının bir yıl sürdüğü haberleriyle İngiliz basınında Brooklynn Beckham'a yalanlama yapıldı.

"SOYADI HAKKIMDAN VAZGEÇMEMİ İSTEDİLER" Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn Beckham, "Düğün tarihinden önce imzalamam konusunda ısrarcıydılar, çünkü o zaman anlaşmanın şartları yürürlüğe girecekti. Benim direnmem ödeme gününü etkiledi ve o zamandan beri bana asla eskisi gibi davranmadılar" ifadesini kullandı. "OTURMA DÜZENİNDEN DOLAYI ANNEM BANA 'BELA' DEDİ" "Düğün planlaması sırasında, annem beni 'bela' diye nitelendirecek kadar ileri gitti, çünkü Nicola ve ben, eşleri olmadığı için büyükannem Sandra'yı ve Nicola'nın sevgili büyükannesi Naunni'yi masamıza dahil etmeyi seçtik" diyen Brooklyn Beckham, "Her ikimizin de ebeveynlerinin bizim masamıza bitişik kendi masaları vardı" diye ekledi. "ANNEM İLK DANSIMI MAHVETTİ" “Annem, haftalar öncesinden romantik bir aşk şarkısı eşliğinde planlanmış olan eşimle ilk dansımı mahvetti" diyen Brooklyn Beckham, "500 davetlinin önünde, Marc Anthony beni sahneye çağırdı. Plana göre eşimle romantik dans edecektim, ama onun yerine annem benimle dans etmek için bekliyordu. Herkesin önünde benimle çok uygunsuz bir şekilde dans etti. Hayatımda hiç bu kadar rahatsız ve aşağılanmış hissetmemiştim” ifadesini kullandı.

"GEÇMİŞİMDEKİ KADINLARLA BİZİ RAHATSIZ ETTİ" Brooklyn Beckham, açıklamasında, "Annem, geçmişimden kadınları defalarca hayatımıza dahil etti ve bu durum açıkça ikimizi de rahatsız etmeyi amaçlıyordu" dedi. "BABAM NICOLA'YI İSTEMEDİ" David Beckham için mayıs ayında Londra'da ünlülerle dolu bir 50'nci yaş günü partisi düzenlenmiş, ancak Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz parite katılmamıştı. Şimdi Brooklyn Beckham, “Babamın doğum günü için Londra'ya gittik ve otel odamızda onunla kaliteli zaman geçirmeyi planlamaya çalışırken bir hafta boyunca reddedildik. Yüzlerce misafirin ve her köşede kameraların olduğu büyük doğum günü partisine katılmadığımız sürece tüm girişimlerimizi reddetti" dedi. "Sonunda benimle görüşmeyi kabul ettiğinde ise Nicola'nın davetli olmaması şartıyla kabul etti" diyen Brooklyn Beckham, "Bu, yüzümüze atılan bir tokat gibiydi" ifadesini kullandı. "BENİ GÖRMEK İSTEMEDİLER" Brooklyn Beckham'ın bir diğer iddiası da Londra'daki partiden sonrasına ait. Brooklyn, "Ailem Los Angeles'a gittiğinde, beni hiç görmek istemedi" diye vurguladı. "BECKHAM MARKASI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR" “Ailemiz her şeyden önce halka açık tanıtım ve onaylara değer veriyor. Beckham markası her şeyden önce gelir" diyen Brooklyn Beckham, "Aile sevgisi, sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınızla veya profesyonel yükümlülüklerinizi ihmal etme pahasına bile olsa, her şeyi bırakıp aile fotoğrafı çektirmek için ne kadar çabuk geldiğinizle belirlenir” iddiasında bulundu.