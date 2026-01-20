Habertürk
        Haberler Dünya İran'da can kaybı 4 bini aştı | Dış Haberler

        İran'da can kaybı 4 bini aştı

        İran'da ekonomik sebeplerle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bini aştığı belirtildi. Ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 15 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki etkinliğine yönelik kendisine iletilen davetin "İsrail ve ABD merkezli yalanlar ve siyasi baskılar" nedeniyle iptal edildiğini duyurdu

        Giriş: 20.01.2026 - 07:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 07:30
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 29'a yükseldiğini duyurdu.

        HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 15 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 180 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 29 kişi yaşamını yitirdi.

        HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 919'a çıktığını duyurmuştu.

        ARAKÇİ'NİN DAVOS DAVETİ İPTAL EDİLDİ

        Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos’taki etkinliğine yönelik kendisine iletilen davetin "İsrail ve ABD merkezli yalanlar ve siyasi baskılar" nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

        Arakçi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "WEF, İsrail ve ABD merkezli vekilleri ile savunucularının yalanları ve siyasi baskısı nedeniyle Davos'a katılımımı iptal etti." ifadelerini kullandı.

        İran’da son dönemde yaşanan olaylara ilişkin alınan güvenlik önlemlerinin "silahlı şiddet ve DEAŞ tarzı cinayetlere" yanıt olduğunu savunan Erakçi, söz konusu eylemlerin açık biçimde Mossad tarafından desteklendiğini dikkati çekti.

        Arakçi, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım sırasında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 2024’ün başlarında Davos’ta yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Üzücü ironi şu: İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve 71 bin masum insanın toplu katliamı, Dünya Ekonomik Forumu'nu İsrailli yetkililere gönderilen herhangi bir daveti iptal etmeye zorlamadı."

        Bu duruma rağmen WEF’in İsrailli yetkililere karşı herhangi bir adım atmamasını "çifte standart", "ahlaki yozlaşma" ve "entelektüel çöküş" olarak nitelendiren Erakçi, ayrıca son dönemdeki protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını gösterdiğini iddia ettiği bir görüntü derlemesini de paylaştı.

        İranlı bakanın paylaştığı söz konusu görüntüler, güvenlik görevlilerinin öldürüldüğü silahlı saldırılar, sivillere yönelik organize saldırılar, patlamalar ve çeşitli kentlerde kaos sahnelerine yer veriyor.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

        İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor. İran’da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

        İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

