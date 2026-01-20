Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmaktan tutuklandı!
Denizli'de, kaybolduğu belirtilen gölette cesedi bulunan 39 yaşındaki İbrahim Kayaaslan'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi 38 yaşındaki Saime Kayaaslan tutuklandı. Kayaaslan'ın eşinin içkisine ilaç kattığı, baygınlık geçirdikten sonra gölete sürükleyip, boğulmasına neden olduğunun değerlendirildiği ifade edildi
Denizli'de olay, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde meydana geldi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Saime (38) ve İbrahim Kayaaslan (39) çifti, piknik yapmak için Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti.
KADIN GÖLETTE ÇIRPINMAYA BAŞLADI
DHA'daki habere göre bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan Saime Kayaaslan, çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KOCASININ GÖLETTEN ÇIKMADIĞINI SÖYLEDİ
Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
EŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
SIRTINDA DARP İZİ MİDESİNDE İLAÇ TESPİTİ
Yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesi belirlendi. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darp edildiğine yönelik izler tespit edildi.
EŞİ İLE 3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Otopsi sonucunun ardından Saime Kayaaslan, babası Mehmet Y., annesi Münire Y. ve İzzet S., 13 Ocak'ta jandarma ekiplerince Sarıgöl ilçesinde gözaltına alınarak Buldan ilçesine getirildi.
KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 16 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Saime Kayaaslan tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SÜRÜKLENDİĞİ GÖLETTE BOĞULUP ÖLMÜŞ
Soruşturma kapsamında, Saime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.