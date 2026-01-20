Denizli'de olay, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde meydana geldi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Saime (38) ve İbrahim Kayaaslan (39) çifti, piknik yapmak için Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti.

KADIN GÖLETTE ÇIRPINMAYA BAŞLADI

DHA'daki habere göre bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan Saime Kayaaslan, çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KOCASININ GÖLETTEN ÇIKMADIĞINI SÖYLEDİ

Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

SIRTINDA DARP İZİ MİDESİNDE İLAÇ TESPİTİ

Yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesi belirlendi. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darp edildiğine yönelik izler tespit edildi.