        Süper Lig'de 20-22. hafta programı açıklandı: İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!

        Süper Lig'de 20-22. hafta programı açıklandı: İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!

        Trendyol Süper Lig'de 20-22. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre ligin 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak.

        Giriş: 20.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:00
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20-22. haftalar arasında oynanacak mücadelelerin programını duyurdu.

        Ligin 22. haftasında Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak.

        Süper Lig'de 20-22. hafta programı şöyle:

        20. HAFTA

        30 Ocak Cuma

        20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

        20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

        31 Ocak Cumartesi

        14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

        17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

        20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük

        20.00 Beşiktaş - Konyaspor

        1 Şubat Pazar

        17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

        20.00 Galatasaray - Kayserispor

        2 Şubat Pazartesi

        20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

        21. HAFTA

        #resim#1333388#

        7 Şubat Cumartesi

        14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

        20.00 Samsunspor - Trabzonspor

        8 Şubat Pazar

        14.30 Eyüpspor - RAMS Başakşehir

        17.00 Konyaspor - Göztepe

        17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

        20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyspor

        9 Şubat Pazartesi

        17.00 Kayserispor - Kocaelispor

        20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

        20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

        22. HAFTA

        #resim#1333389#

        13 Şubat Cuma

        20.00 Galatasaray - Eyüpspor

        20.00 Antalyaspor - Samsunspor

        14 Şubat Cumartesi

        14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

        17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor

        20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

        15 Şubat Pazar

        14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK

        17.00 Göztepe - Kayserispor

        20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş

        16 Şubat Pazartesi

        20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

