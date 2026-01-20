Habertürk
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz

        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan: 10 Mart Mutabakatını olduğu gibi 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz. Türkiye DEAŞ'la mücadelede hep ön saflarda yer aldı

        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 14:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:38
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmeden izlenimlerini aktardı.

        Suriye'de uzlaşma yok
        Bakan Fidan, "10 Mart Mutabakatını olduğu gibi 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz. Türkiye DEAŞ'la mücadelede hep ön saflarda yer aldı" dedi.

        Barrack'ın, Suriye izlenimlerini aktardığını söyleyen Fidan, "Barrack ile SDG ve Şam yönetimiyle görüşmesi hakkında fikir teatisinde bulunduk. Türkiye'nin yapıcı rol oynayacağının altını çizdik" ifadelerini kullandı.

