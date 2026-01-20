Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmeden izlenimlerini aktardı.
Bakan Fidan, "10 Mart Mutabakatını olduğu gibi 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz. Türkiye DEAŞ'la mücadelede hep ön saflarda yer aldı" dedi.
Barrack'ın, Suriye izlenimlerini aktardığını söyleyen Fidan, "Barrack ile SDG ve Şam yönetimiyle görüşmesi hakkında fikir teatisinde bulunduk. Türkiye'nin yapıcı rol oynayacağının altını çizdik" ifadelerini kullandı.