Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, hastaneden taburcu edilen anne ve bebeği, belediyeye ait iş makinesiyle evlerine götürüldü. O anlar objektife de yansıdı
Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karlıova ilçesinde tipi yaşamı olumsuz etkilerken, kapalı yollar nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
DHA'daki habere göre bazı araçlar mahalle aralarında yolda kaldı.
Karlıova Devlet Hastanesi’nde taburcu olan anne ile bebeği de kapalı yol nedeniyle evlerine gidemeyince durum belediyeye bildirildi.
ANNE İLE BEBEĞİ KEPÇE EVE GÖTÜRDÜ
Bunun üzerine belediyeye ait iş makinesi anne ve bebeği alarak evlerine götürdü. O anlar kameraya da yansıdı.