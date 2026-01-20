Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis | SON DAKİKA HABERİ

        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, hastaneden taburcu edilen anne ve bebeği, belediyeye ait iş makinesiyle evlerine götürüldü. O anlar objektife de yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:15 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karlıova ilçesinde tipi yaşamı olumsuz etkilerken, kapalı yollar nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

        ARAÇLAR YOLDA KALDI

        DHA'daki habere göre bazı araçlar mahalle aralarında yolda kaldı.

        Karlıova Devlet Hastanesi’nde taburcu olan anne ile bebeği de kapalı yol nedeniyle evlerine gidemeyince durum belediyeye bildirildi.

        REKLAM

        ANNE İLE BEBEĞİ KEPÇE EVE GÖTÜRDÜ

        Bunun üzerine belediyeye ait iş makinesi anne ve bebeği alarak evlerine götürdü. O anlar kameraya da yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Siber suçlara yönelik operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı

        Ankara-Siber suçlara yönelik operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı  

        #Bingöl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları