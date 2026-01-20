Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!

Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karlıova ilçesinde tipi yaşamı olumsuz etkilerken, kapalı yollar nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

DHA'daki habere göre bazı araçlar mahalle aralarında yolda kaldı.

Karlıova Devlet Hastanesi’nde taburcu olan anne ile bebeği de kapalı yol nedeniyle evlerine gidemeyince durum belediyeye bildirildi.

ANNE İLE BEBEĞİ KEPÇE EVE GÖTÜRDÜ

Bunun üzerine belediyeye ait iş makinesi anne ve bebeği alarak evlerine götürdü. O anlar kameraya da yansıdı.