Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!

Mucize Hayat - 17 Ocak 2026 (Anevrizma Tedavi Yöntemleri Neler?)

Anevrizmanın tedavi yöntemleri neler? Genetik profile göre spora yatkınlık için nasıl çalışmalar yapılıyor? Engin Çakar ile #MucizeHayat'ın konukları; Doç. Dr. Mustafa Sakar ve Yasemin Ük oluyor. Bugün 11.15'te Habertürk TV'de.