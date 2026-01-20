Habertürk
Habertürk
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!

        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!

        İstanbul'da Kuruçeşme'de denizde bir ceset bulundu. Cansız bedenin kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:09
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu.

        DHA'nın haberine göre cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.

        Beşiktaş Kuruçeşme'de açıklarında saat 10.30 sıralarında denizde yapılan temizlik sırasında ceset bulundu. Cesedin üzerinde yüzücü kıyafetlerinin olduğu belirlendi.

        24 Ağustos 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.

