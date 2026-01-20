Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
İstanbul'da Kuruçeşme'de denizde bir ceset bulundu. Cansız bedenin kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor
DHA'nın haberine göre cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.
