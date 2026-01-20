Şanlıurfa'da bir adam arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenini öldürdü!
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki M.R.T., av tüfeğiyle kuzeni İbrahim Halil Tokmak'ı vurdu. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Tokmak olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan jandarma ekipleri tarafından saklandığı mısır tarlasında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.R.T.(22), av tüfeği ile kuzeni İbrahim Halil Tokmak'ı (25) öldürdü.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan M.R.T. ile kuzeni İbrahim Halil Tokmak arasında tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE KUZENİNİ VURDU
Kavga sırasında M.R.T., yanında bulunan av tüfeğiyle kuzeni İbrahim Halil Tokmak'a ateş etti.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tokmak, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
MISIR TARLASINDA YAKALANDI
Şüpheli saklandığı mısır tarlasında yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.