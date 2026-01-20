Habertürk
        SON DAKİKA HABERİ: 14 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 641 şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Yerlikaya: 14 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 641 şüpheli yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 608 adrese operasyon düzenlendiğini ve 641 kişinin yakalandığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 09:29 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:51
        14 ilde uyuşturucu operasyonu: 641 gözaltı!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya karşı her cephede güvenlik güçlerinin mücadele ettiğini belirterek, "Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna; 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95" dedi.

        "SURİYE'Yİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

        Yerlikaya şöyle devam etti: "Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir.'

        PROVOKATİF PAYLAŞIM UYARISI

        Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir.

        Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
