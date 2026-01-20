ABD Başkanı Trump Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendisine gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Macron'un Trump'a, "Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum" ifadelerini kullandığı mesajda, "ABD'ye dönmeden önce perşembe günü Paris'te birlikte bir akşam yemeği yiyelim" dediği görüldü
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.
Mesajda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'a, Davos'tan sonra Perşembe öğleden sonra Paris'te bir görüşme ayarlayabileceğini söyledi.
Macron'un Trump'a gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Dostum,
Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz.
İran konusunda da harika şeyler yapabiliriz.
Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum.
Gel büyük işler inşa etmeye çalışalım:
