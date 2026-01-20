ABD Başkanı Trump Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı

Z Frekansı'nın bu haftaki konukları, Kıbrıs'tan yükselen sesler: Reva!

Program Spot: Yeni dönem Türkçe müziğin renkli ve yetenekli gruplarından Reva, Haberturk.com'dan Emin Arslan'a konuk oldu. 'Avare', 'Şeyma' ve 'Hayra Alamet' parçalarıyla çıkış yapan Reva üyeleri Hüseyin Kasap ve Yaşar Kızıltan; profesyonel müziğe başlangıç serüvenlerini, müziklerini, hikayelerini, Kıbrıs hayatını, dostluklarını ve hayallerini aktardı. İletişim: earslan@haberturk.com