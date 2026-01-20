ABD Başkanı Trump Grönland tehditlerini Nobel'e bağladı, konuşmaların detayı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD'ye ait olmayı yönündeki tekrar eden tehditlerini Nobel Barış Ödülü'nü kazanamamasına bağladı. Arktik adası üzerinden transatlantik gerilimler daha da tırmanırken, bu durum AB ile yeni bir ticaret savaşını yeniden alevlendirme riski taşıyor.

Norveç hükümeti, Grönland, ticaret ve Nobel Barış Ödülü konusunda Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen yazışmanın tam metnini, ülkenin bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında yayımladı.

Store, ilk kısa mesajı kendisi ve "Alex" olarak anılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb adına gönderdiğini söyledi.

"SÜRECİ YATIŞTIRMAK GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Başbakan Store'nin (18 Ocak, 15.48 Oslo saatiyle) mesajı şöyle:

"Sayın Başkan, sevgili Donald, Grönland, Gazze, Ukrayna ve dün yaptığınız gümrük tarifesi açıklaması hakkında temasa geçiyoruz. Bu konulardaki tutumumuzu biliyorsunuz. Ancak etrafımızda olup bitenler karşısında birlikte durmamız gereken pek çok şey olduğu için hepimizin tansiyonu düşürmek ve bu süreci yatıştırmak için çalışması gerektiğine inanıyoruz.

Bugün ilerleyen saatlerde sizinle bir telefon görüşmesi öneriyoruz, birlikte ya da ayrı ayrı, hangisini tercih ettiğinize dair bize bilgi verin lütfen. En iyi dileklerimizle, Alex ve Jonas"

Başkan Trump'ın Başbakan Store'ye gönderdiği (18 Ocak, Oslo saatiyle 16.15) yanıt ise şöyle:

"Sevgili Jonas: Ülkenizin, 8 SAVAŞI VE DAHASINI durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü'nü vermemeye karar vermesini dikkate alarak, artık yalnızca barış üzerine düşünme yükümlülüğü hissetmiyorum; her ne kadar barış her zaman baskın olmaya devam edecek olsa da, artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim.

Danimarka bu toprağı Rusya ya da Çin'den koruyamaz; ayrıca neden 'mülkiyet hakkına' sahip olsunlar ki? Yazılı hiçbir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce oraya bir teknenin yanaşmış olması söz konusu; ama bizim de oraya yanaşan teknelerimiz vardı. NATO'nun kuruluşundan bu yana onun için herkesten daha fazlasını yaptım ve artık NATO da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapmalı. Grönland üzerinde Tam ve Mutlak Kontrolümüz olmadığı sürece dünya güvende değildir.

Trump son haftalarda, büyük ölçüde özerk olan ve Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme yönündeki baskısını artırdı. ABD'nin Arktik adanın kontrolünü "bir şekilde" alacağını söyleyen Trump, hafta sonu ise "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!!!" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'nın planına itirazlarını geri çekmemeleri halinde, 1 Şubat'tan itibaren bu ülkelerden yapılan ithalata önce yüzde 10, daha sonra yüzde 25'e çıkacak cezalandırıcı gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

Trump, pazartesi günü NBC'ye yaptığı kısa açıklamada Grönland'ı zorla ele geçirme ihtimalini dışlayıp dışlamayacağına dair yorum yapmayı reddetti, gümrük vergisi planlarını "yüzde 100" hayata geçireceğini söyledi ve Nobel'i kendisine vermediği için Norveç'i suçladı.