Tarım ve Orman Bakanlığı, tarladan sofraya gıda güvenliği kapsamında zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit kalıntısının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve bu konuda denetim etkinliğinin artırılması amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda yürütülen B-Reçete çalışmaları da tarım sektörünü yakından ilgilendiriyor. B-Reçete ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan zirai ilaçlar yakından takip edilecek. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulama başlarken sistemin 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

İşte B-Reçete'ye ilişkin merak edilenler:

1- B-REÇETE NEDİR?

B-Reçete olarak bilinen "Bitki Reçetesi" sistemiyle zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçları, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Bu sistemle zirai ilaç üreten, satan ve uygulayanların hepsi elektronik olarak kaydedilecek ve izlenecek. Bayiden üreticiye, reçete yazandan müdürlüklere kadar herkes bu sistemin paydaşı olacak. Böylece tarımsal üretimde doğru dozda ve zamanda ilaç kullanımının sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede, tarladan sofraya kadar tüm süreçlerde ürünlerdeki pestisit kalıntısı önlenebilecek.