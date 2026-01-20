Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.747,88 %0,63
        DOLAR 43,2789 %0,03
        EURO 50,4920 %0,15
        GRAM ALTIN 6.519,31 %0,35
        FAİZ 35,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 130,51 %-0,56
        BITCOIN 92.181,00 %-0,82
        GBP/TRY 58,1650 %0,10
        EUR/USD 1,1661 %0,13
        BRENT 64,12 %0,28
        ÇEYREK ALTIN 10.659,08 %0,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor! Zirai ilaçlar yakından takip edilecek: Reçetesiz ürün satana ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor: Reçetesiz ürün satana ceza

        B-Reçete sistemiyle tarlalarda ne kadar alanda, hangi ilaçların kullanıldığı il, ilçe ve arazi bazında izlenebilirken tarımsal üretimde doğru dozda ve zamanda zirai ilaç kullanımının sağlanması hedefleniyor. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulama başlarken sistemin 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki B-Reçete sistemi nasıl çalışacak? B-Reçeteyi kimler yazabilecek? İşte B-Reçete'ye ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 07:54 Güncelleme: 20.01.2026 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarımda 'B-Reçete' dönemi başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı, tarladan sofraya gıda güvenliği kapsamında zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit kalıntısının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve bu konuda denetim etkinliğinin artırılması amacıyla çalışmalarına hız verdi.

        Bu kapsamda yürütülen B-Reçete çalışmaları da tarım sektörünü yakından ilgilendiriyor. B-Reçete ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan zirai ilaçlar yakından takip edilecek. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulama başlarken sistemin 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

        İşte B-Reçete'ye ilişkin merak edilenler:

        REKLAM

        1- B-REÇETE NEDİR?

        B-Reçete olarak bilinen "Bitki Reçetesi" sistemiyle zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçları, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Bu sistemle zirai ilaç üreten, satan ve uygulayanların hepsi elektronik olarak kaydedilecek ve izlenecek. Bayiden üreticiye, reçete yazandan müdürlüklere kadar herkes bu sistemin paydaşı olacak. Böylece tarımsal üretimde doğru dozda ve zamanda ilaç kullanımının sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede, tarladan sofraya kadar tüm süreçlerde ürünlerdeki pestisit kalıntısı önlenebilecek.

        2- B-REÇETE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

        Bitki koruma ürünlerinin uygulanması, hasat bilgileri ve üretici kayıtları ürün ve parsel bazlı olarak izlenebilir hale getirilecek. Bu kapsamda bitki koruma ürünleri için e-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri Takip Sistemi oluşturuldu. Bitki koruma ürünlerine ilişkin mevcut kayıt ve izleme uygulamaları B-Reçete Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda takip edilebilecek. Sisteme giriş, kullanımı yetkilendirilmiş kişiler için SMS doğrulama kodu kullanılarak yapılacak.

        3- B-REÇETEYİ KİMLER YAZABİLECEK?

        Tarım ve Orman Bakanlığınca risk esaslı olarak belirlenecek aktif maddeler için yetki belgeli ziraat mühendisi, kayıtlı ürün ve alan bilgilerini dikkate alarak sistem üzerinden elektronik yolla reçeteyi yazabilecek.

        4- B-REÇETE NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

        Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde ocak ayında pilot uygulama başladı. Sistemin 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde uygulamaya alınması öngörülüyor. Uygulamaya geçiş sürecinin sorunsuz olması için Bakanlık, sistemin kullanımında yer alan il veya ilçe müdürlükleri, bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları, reçete yazma ve uygulamaya yetkili kişiler için ülke genelinde de eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlattı.

        5- REÇETESİZ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SATANLARA YÖNELİK YAPTIRIMLAR NE OLACAK?

        Reçetesiz bitki koruma ürünü satan ve kayıt tutmayan bayilere, ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacak. Reçete yazma yetkilileri kurallara uymazsa yazılı olarak uyarılacak, aynı yıl içinde tekrarı halinde bunların yetkileri iptal edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilin çarptığı üçtekerdeki anne ölürken, oğlu ağır yaralandı

        Otomobilin çarptığı üçtekerdeki anne ölürken, oğlu ağır yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?