Çağla Şıkel: Aşka gözüm kapalı

BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Çağla Şıkel oldu. Şıkel, programda yeni bir ilişkiye açık olup olmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aşka kapılarının kapalı olduğunu ifade eden Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı: Neyi seveceğimi ve neye âşık olacağımı şaşırdığım bir dönemdeyim. Bence aşkın bir zamanı var. O ne zaman gelmesi gerektiğini çok iyi bilir. Aşka gözüm kapalı. Şu an hiçbir şey '7 Kocalı Hürmüz' ve sörf aşkımın önüne geçemiyor bu sebeple o kişiyle karşılaşmıyoruz. Ben kendini çok sevdirmeye meraklı biri değilim, kendimi sevdirmeye izin veren biri de değilim. Sevildiği yerde biraz kaçan biriyim. Sevgiye kendimi açabilmem için biraz eksikliğini yaşamam gerekiyor. Ben nasıl bir ilişki istediğimi bile bilmiyorum. İlişki açlığı hissetmiyorum, bir gün o puzzle parçasını bulacak gibi hissediyorum. Kendine olan sevgin tam olduğunda orası bir açıkta kalmıyor. Her şey tamam bir sevgilim eksik? Bu yok. Bu benim yaşımda çok iyi. Doğru zamanda olursa tabii ki neden istemiyim? Tabii ki sevilmek isterim."

REKLAM

Çağla Şıkel, ayrıca; "Bir erkek benim hayatıma ‘Çağla’nın hayatında bir boşluğu doldurmak için gireyim diye bir düşüncesi varsa çok büyük hata yapar. Bir erkek bana tabii ki sevgisinin vereceği güven ve huzur duygusunun yanında beni merak ettirsin isterim" dedi.

"GÖZYAŞLARIMI ÇOCUKLARIMDAN SAKLAMADIM"

Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu bulunan Çağla Şıkel; "Çocuklarıma iyi ve neşeli anlar yaşatmaya çalıştım ama ağladığım zamanlarda da gözyaşlarımı hiç saklamadım çocuklarımdan" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel ve çocukları Uzay ile Kuzey Altuğ

"İSTEYEN İSTEDİĞİNİ SÖYLESİN"

Çağla Şıkel, ayrıca; "Mankenden sunucu olmaz, oyuncu olmaz, yazar olmaz" tartışmalarına ise şu sözlerle yorum yaptı; "Mankenden oyuncu olur mu? Mankenden sunucu olur mu? Balerinden manken olur mu? Her ne yaptıysam bir sonraki asla olmamalıydı gibi yorumlar benimle birlikte yaşantıma devam etmiyor. Ben kendi hissettiğim yolumda devam ediyorum. O kadar özgür ki insanlar benimle ilgili istediklerini söyleyebilirler."