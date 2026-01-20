MHP lideri Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir." diyen Bahçeli, ""SDG ve YPG Fırat'ın batısından sürüp çıkarıldı, yuvalandığı yerden söküldü. 10 Mart Mutabakatı'na direnç gösteren ve her fırsatta müzakere ortamını sabote eden SDG ve YPG tutulduğu alanlardan def edilmiştir. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye adına son derece kayda değerdir. Suriye'de bütünlük tesis edilmeli. Şam'ın güvenliği Ankara'nın da güvenliğidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Gazze'deki barış kuruluna değinerek, "Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı." şeklinde konuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde atılan adımları dikkatle yorumladık. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir. Kökümüzden kopmadan safları sıklaştıracağız. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. Biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Hakkaniyetin yanındayız. Helalin safındayız haramın karşısındayız. Hıyanetin karşısındayız. Habis emellerin karşı cephesindeyiz. Hain emellerin karşısındayız. Hak edene atılacak taş cebimizdedir.
"SDG VE YPG KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"
SDG ve YPG Fırat'ın batısından sürüp çıkarıldı, yuvalandığı yerden söküldü. 10 Mart Mutabakatı'na direnç gösteren ve her fırsatta müzakere ortamını sabote eden SDG ve YPG tutulduğu alanlardan def edilmiştir. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye adına son derece kayda değerdir. SDG ve YPG terör örgütüdür. SDG ve YPG Kürtleri temsil edemez. Kürtlerle ilgisi yoktur. Kürt kardeşlerimiz başka YPG/SDG başkadır.
"ŞAM'IN GÜVENLİĞİ ANKARA'NIN GÜVENLİĞİDİR"
Suriye'de bütünlük tesis edilmeli. Şam'ın güvenliği Ankara'nın da güvenliğidir. Fırat'ın batısı değil doğusu da terörden temizlenmelidir. SDG ve Şam arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının bir dönüm noktası teşkil etmesi terörsüz bölge hedefiyle siyasi ve toplumsal istikrar amaçlayan huzurlu Suriye'nin tecellisini azami destek sağlamasıdır. Suriye'de egemen eşitlik şarttır. YPG devlet içinde devlet gibi hareket edemez.
"EMEKLİLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Emeklilerimizin yanındayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da düzelecektir. En düşük emekli maaşı olan kardeşlerimizin sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız.
ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ
Merhum Atlas evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı niyaz ediyorum. Suça karışmış çocuklar için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Geleceğimizi riske atamayız, çocuklarımızı alçak ve namussuz uyuşturucu tacirlerinin eline teslim edemeyiz. Topyekun bir mücadele başlatmalıyız.
GAZZE'DEKİ BARIŞ KURULU
Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı.