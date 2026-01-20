MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde atılan adımları dikkatle yorumladık. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir. Kökümüzden kopmadan safları sıklaştıracağız. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. Biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Hakkaniyetin yanındayız. Helalin safındayız haramın karşısındayız. Hıyanetin karşısındayız. Habis emellerin karşı cephesindeyiz. Hain emellerin karşısındayız. Hak edene atılacak taş cebimizdedir.

"SDG VE YPG KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

SDG ve YPG Fırat'ın batısından sürüp çıkarıldı, yuvalandığı yerden söküldü. 10 Mart Mutabakatı'na direnç gösteren ve her fırsatta müzakere ortamını sabote eden SDG ve YPG tutulduğu alanlardan def edilmiştir. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye adına son derece kayda değerdir. SDG ve YPG terör örgütüdür. SDG ve YPG Kürtleri temsil edemez. Kürtlerle ilgisi yoktur. Kürt kardeşlerimiz başka YPG/SDG başkadır.