        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!

        Benfica ve Beşiktaş, Rafa Silva transferi konusunda anlaşma sağladı. Portekizli futbolcu, yarın Türkiye'den ayrılacak.

        Giriş: 20.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:21
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ayrılığıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

        Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica ve Beşiktaş Rafa Silva transferi konusunda anlaşma sağladı.

        TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR!

        Portekizli futbolcu Rafa Silva yarın Türkiye’den ayrılacak. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

        HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç, Bakış Açısı programına bağlanarak Rafa Silva ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktardı. Genç, "Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva'nın transferinde her konuda anlaştı. Rakamlar ilerleyen dakikalarda netleşecek. Resmi teklif 6 milyon Euro'ydu Beşiktaş'ın ise beklentisini bunun üzerindeydi ve bu noktada da iki kulüp Rafa Silva'nın tranferi konusunda el sıkıştı. Uzun süredir düğüm olan bir konuydu Rafa Silva. Kısa süre içerisinde resmi detayların duyurulması bekleniyor. Rafa Silva'nın 1.5 yıllık kontratı vardı. Beşiktaş'tan da imza parasıyla birlikte yıllık yaklaşık 9 milyon Euro'yu bulan bir ücret kazanıyordu. Bu anlaşmayla beraber Rafa Silva da alacaklarından da feragat edecek." ifadelerini kullandı.

