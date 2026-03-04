Canlı
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de

        15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayacak kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Buna göre sosyal ağ sağlayıcılara 15 yaş altı çocuk kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama sistemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getirilecek

        Giriş: 04.03.2026 - 15:55
        15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayacak kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

        AK Parti tarafından sunulan taslağa göre, 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla sosyal ağ sağlayıcılara 15 yaş altı çocuk kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama sistemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu

        getirilecek.

        UYULMADIĞI DURUMLARDA İDARİ PARA CEZASI VE KADEMELİ BANT DARALTMA

        Düzenleme kapsamında, 15 yaş üstü çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış güvenli hizmet sunumu ve acil durumlarda zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi öngörülüyor. Bu yükümlülüklere aykırılık halinde, küresel ölçekli platformlar için caydırıcılığı artırmak amacıyla bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde üçüne kadar idari para cezası ve kademeli bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

        Zembille gönderilen dilek ve kısmetini arayanlar

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nün bu bölümünde her inanışın dilekleri için gittiği mekanları anlatıyor

